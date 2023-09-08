Приключения группы «ПараТайн» на испанском острове Тенерифе продолжаются! Артисты Александр и Ангелина Богуцкие совсем недолго погостили в Таллинне, дали несколько концертов, интервью в шоу Limon LIVE, после чего поспешили вернуться на райский остров, где их ждет океан и солнце каждый день.
Limon LIVE ⟩ Райская жизнь эстонской группы «ПараТайн» на острове Тенерифе: так ли всё радужно на самом деле?
В этом выпуске пара впервые покажет общественности своего сына Дэйвида, а также расскажет о том, чем занимается на Тенерифе, как зарабатывает на жизнь, и на что цены на испанском острове ниже, чем в Эстонии. Кроме того, группа поведала в интервью ведущим Эдгару и Свете, что их сын пойдет в детский сад в Испании. Ребенку легко дается испанский язык, потому что он живет в этой среде и каждый день слышит испанский.
Это переезд?
«Это переезд или просто погостить ездите?» - спросила Светлана Карабут артистов.
«Пока еще не можем это назвать переездом, всё-таки, там четкого определения места жительства не создалось, посматриваем, но окончательного решения еще нет. Пока есть возможность», - прокомментировал Александр Богуцкий.
«Это хорошая возможность наслаждаться теплом, потому что мы знаем, что Эстония нас редко балует хорошей погодой, а там мы заряжаемся солнышком, витамином D, и прилетаем сюда, максимально всю эту энергию выдаем вам», - сказала Ангелина Богуцкая.
Не боятся!
Если группа вместе с сыном решит вернуться в Эстонию, то поводов для паники в связи с изучением эстонского языка нет. «У него будет способность к обучению. Если у него будет понимание, что он не только русский знает, но и испанский, английский, гораздо легче ему будет приспособиться к эстонской атмосфере. Не важно, какой язык, важно умение учить язык и понимание, что это надобность и здорово, когда ты умеешь общаться на многих языках. Думаю, это только в плюс», - прокомментировали Ангелина и Александр вопрос, который задала им Светлана.
Кто живет на Тенерифе?
По словам участников группы «ПараТайн», на Тенерифе эстонская речь слышится довольно часто, почти каждый день. У них уже появились там первые друзья среди латышей, литовцев и эстонцев. Но русский язык, по словам Ангелины Богуцкой, тоже распространен на этом острове. «Сейчас это такое местечко, где можно попрактиковать эстонский язык», - говорит Ангелина.
Тенерифе - то место, где все отдыхают, люди сначала пытаются насладиться океаном, солнцем, видами, а уже потом пытаются найти место под этим солнцем. «Остров маленький, всегда на своем месте будет тот, кто там родился. За место под солнцем надо побороться. Чем все и занимаются - каждый в своей сфере».
Участники группы «ПараТайн» живут, кайфуют и творят на Тенерифе, по их словам, этим же они занимались в Таллинне. Несколько небольших концертов тоже успели дать.
Что на Тенерифе дешевле, чем в Эстонии?
Мы узнали у «ПарыТайн», где дешевле жить. По их словам, в Испании вкусные и свежие морепродукты по очень доступной цене, алкоголь, особенно вино, тоже дешевле. «Там всё дешевле, кроме недвижимости. Если у тебя есть жилье и своя машина - там дешевле. Но до этого нужно дойти», - сказали Ангелина и Александр, добавив, что топливо там тоже дешевле.
Смотрите выпуск Limon LIVE с «ПаройТайн» и знакомьтесь с их сыном Дэйвидом, а также слушайте новую песню! Видео найдете вверху новости.