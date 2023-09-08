Limon LIVE ⟩ Райская жизнь эстонской группы «ПараТайн» на острове Тенерифе: так ли всё радужно на самом деле?

Кто живет на Тенерифе?

По словам участников группы «ПараТайн», на Тенерифе эстонская речь слышится довольно часто, почти каждый день. У них уже появились там первые друзья среди латышей, литовцев и эстонцев. Но русский язык, по словам Ангелины Богуцкой, тоже распространен на этом острове. «Сейчас это такое местечко, где можно попрактиковать эстонский язык», - говорит Ангелина.

Тенерифе - то место, где все отдыхают, люди сначала пытаются насладиться океаном, солнцем, видами, а уже потом пытаются найти место под этим солнцем. «Остров маленький, всегда на своем месте будет тот, кто там родился. За место под солнцем надо побороться. Чем все и занимаются - каждый в своей сфере».

Участники группы «ПараТайн» живут, кайфуют и творят на Тенерифе, по их словам, этим же они занимались в Таллинне. Несколько небольших концертов тоже успели дать.

Limon LIVE, Ангелина и Александр Богуцкие Фото: Eero Vabamägi

Что на Тенерифе дешевле, чем в Эстонии?

Мы узнали у «ПарыТайн», где дешевле жить. По их словам, в Испании вкусные и свежие морепродукты по очень доступной цене, алкоголь, особенно вино, тоже дешевле. «Там всё дешевле, кроме недвижимости. Если у тебя есть жилье и своя машина - там дешевле. Но до этого нужно дойти», - сказали Ангелина и Александр, добавив, что топливо там тоже дешевле.