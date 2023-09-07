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ФОТО ⟩ «Улыбайся, и жизнь улыбнется в ответ!» Эстонский культурист, страдающий тяжелым заболеванием, идет на поправку

Мерилин Няреп
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Культурист Марек Б. Кальмус страдает тяжелым заболеванием и просит помощи на дорогостоящий курс лечения.
Культурист Марек Б. Кальмус страдает тяжелым заболеванием и просит помощи на дорогостоящий курс лечения. Фото: Elu24 kollaaž / Kuvatõmmis Facebookist

«Становится лучше!» - говорит Марек Кальмус, культурист, страдающий тяжелым заболеванием, который пожизненно отстранен от соревнований из-за применения допинга, пишет Elu24.

«Я страдаю от серьезной болезни, которая оставила лишь жалкую тень моего прежнего "я», - признался в начале августа в Facebook Марек Кальмус, культурист, пожизненно дисквалифицированный за применение допинга. По его словам, это вопрос жизни и смерти, и он отчаянно просил помощи на дорогостоящее лечение.

Теперь же Марек опубликовал в социальных сетях фотографию, свидетельствующую о том, что его здоровье улучшается. «Улыбайся, и жизнь улыбнется в ответ! Ха-ха. Кто на фото?» - написал спортсмен. 

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