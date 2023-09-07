ФОТО ⟩ «Улыбайся, и жизнь улыбнется в ответ!» Эстонский культурист, страдающий тяжелым заболеванием, идет на поправку

«Я страдаю от серьезной болезни, которая оставила лишь жалкую тень моего прежнего "я», - признался в начале августа в Facebook Марек Кальмус, культурист, пожизненно дисквалифицированный за применение допинга. По его словам, это вопрос жизни и смерти, и он отчаянно просил помощи на дорогостоящее лечение.