«Становится лучше!» - говорит Марек Кальмус, культурист, страдающий тяжелым заболеванием, который пожизненно отстранен от соревнований из-за применения допинга, пишет Elu24.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Улыбайся, и жизнь улыбнется в ответ!» Эстонский культурист, страдающий тяжелым заболеванием, идет на поправку
«Я страдаю от серьезной болезни, которая оставила лишь жалкую тень моего прежнего "я», - признался в начале августа в Facebook Марек Кальмус, культурист, пожизненно дисквалифицированный за применение допинга. По его словам, это вопрос жизни и смерти, и он отчаянно просил помощи на дорогостоящее лечение.