Максим Галкин рассказал об успехах в изучении латышского

На вопрос Катрине Василевской о том, насколько сложно выучить латышский язык, Галкин ответил: «Любой язык, если ты его не знаешь, он трудный. Это же своя культура, много слов непонятных, своего произношения».

Он признался, что с каждым годом его знание латышского улучшается, и даже произнес одну фразу по-латышски: «Латышский язык со мной с первого вздоха».

Популярный юморист рассказал, что композиции «О последнем листе» (Par pēdējo lapu) его научила Лайма Вайкуле, вместе с которой он давал интервью передаче. Также он продемонстрировал свое знание латышского и хорошее произношение, исполнив песню Apvij rokas.

«Конечно, латышский язык он такой, интересный. Мне очень нравится. Я что-то знаю, и с каждым годом все больше», - отметил Галкин, который во время передачи также блеснул своими способностями в литовском и иврите.

Как сообщалось, 29 июля в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле исполнила вместе с Максимом Галкиным песню на латышском языке.

Во время концерта Вайкуле спустилась в зал, где сидели Максим Галкин и Алла Пугачева, и дошла до них. Максим спел с ней на латышском. Они выбрали для совместного дуэта композицию Раймонда Паулса Par pēdējo lapu («О последнем листе», в версии на русском - «Листья желтые»). Зрители повскакивали с мест и начали снимать происходящее на мобильные телефоны. Зал аплодировал стоя.

Максим отметил по-латышски: «Я думал, я не знаю слов. Латышский во мне с колыбели».

Напомним, Максим Галкин осудил развязанную Россией войну в Украине, а в 2022 году был внесен в российский реестр физлиц, «выполняющих функции иностранного агента».