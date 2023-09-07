Арнольд Шварценеггер рассказал, как чуть не умер из-за врачебной ошибки

«Я очень волновался. Когда я проснулся, передо мной внезапно оказались врачи и сказали: "Нам очень жаль, но все прошло не так, как мы планировали», - заявил актер.

Он отметил, что во время операции врачи проткнули стенку сердца и им пришлось срочно принять меры, чтобы спасти его жизнь. «Это была катастрофа, и я оказался в ее центре», - сказал он.

Он заявил, что после этого ему потребовался долгий период восстановления. Он много ходил: врачи посоветовали ему тренировать легкие, чтобы не заболеть пневмонией, что могло привести к смерти. Кроме того, ему нужно было как можно скорее вернуться к подготовке к съемкам.

«Я хотел по-настоящему приступить к тренировкам, как можно быстрее покинуть больницу. Мне нужно было быть в форме, мне приходилось двигаться, бегать, поднимать предметы, сниматься в боевых сценах», - рассказал он.