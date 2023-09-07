Арнольд Шварценеггер рассказал, как чуть не умер из-за врачебной ошибки

Арнольд Шварценеггер рассказал, что едва не умер из-за врачебной ошибки. 76-летний актер рассказал в видеообращении, что перед съемками фильма «Терминатор 6» ему потребовалась операция на сердце. Она должна была быть простой, но во время операции произошел непредвиденный случай, пишет Сплетник.
«Я очень волновался. Когда я проснулся, передо мной внезапно оказались врачи и сказали: "Нам очень жаль, но все прошло не так, как мы планировали», - заявил актер.
Он отметил, что во время операции врачи проткнули стенку сердца и им пришлось срочно принять меры, чтобы спасти его жизнь. «Это была катастрофа, и я оказался в ее центре», - сказал он.
Он заявил, что после этого ему потребовался долгий период восстановления. Он много ходил: врачи посоветовали ему тренировать легкие, чтобы не заболеть пневмонией, что могло привести к смерти. Кроме того, ему нужно было как можно скорее вернуться к подготовке к съемкам.
«Я хотел по-настоящему приступить к тренировкам, как можно быстрее покинуть больницу. Мне нужно было быть в форме, мне приходилось двигаться, бегать, поднимать предметы, сниматься в боевых сценах», - рассказал он.
Шварценеггер ранее поддержал своего друга Брюса Уиллиса, с которым часто вместе снимался. В прошлом году стало известно, что Уиллису поставили диагноз «афазия», а в феврале этого года его семья сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. «Я понимаю, что ему пришлось закончить карьеру в кино по состоянию здоровья. Но, как вы знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков перезагружаются», - сказал он.