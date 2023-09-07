Известная стендап комикесса Александр Долгополов снова рассмешит Таллинн

14 сентября в Старом городе Таллинна выступит со своей новой Stand Up программой одна из самых интересных комикесс этого года - Саша Кападя (ранее Александр Долгополов).
В сентябре Саша Кападя появится на сцене Kinomaja Bar & Stage, где презентует свою новую Stand Up программу! В последнее время в жизни Саши произошло много всего нового, но неизменно остается то, что Саша - известная стендап комикесса, гостья Дудя с миллионами просмотров на YouTube, сегодня Кападя - одна из самых интересных комикесс, ставших знаменитой без телевизора. Поэтому, особенно интересно будет послушать новый материал.
Stand Up концерт состоится 14 сентября в 19:00 в Таллинне, в KinoMaja Bar & Stage, по адресу Uus 3. Двери будут открыты уже с 18:15, поэтому можно приходить заранее, сделать заказ и занять места в зрительном зале.
Билеты можно приобрести на ticketshop.ee