Известная стендап комикесса Александр Долгополов снова рассмешит Таллинн

В сентябре Саша Кападя появится на сцене Kinomaja Bar & Stage, где презентует свою новую Stand Up программу! В последнее время в жизни Саши произошло много всего нового, но неизменно остается то, что Саша - известная стендап комикесса, гостья Дудя с миллионами просмотров на YouTube, сегодня Кападя - одна из самых интересных комикесс, ставших знаменитой без телевизора. Поэтому, особенно интересно будет послушать новый материал.