БУДЕТ ЯРКО! ⟩ Группа «Би-2» возвращается в Таллинн с долгожданным концертом

Уже в это воскресенье, 10 сентября, приготовьтесь: культовая рок-группа «Би-2» собирается триумфально вернуться в столицу Эстонии после длительного перерыва. Поклонники легендарного коллектива наконец-то получат возможность увидеть их потрясающее выступление в Unibet Arena (бывший Saku Suurhall).
Группа «Би-2», известные своими захватывающими текстами и притягательным присутствием на сцене, очаровывают публику по всему миру уже более двух десятилетий. Их уникальное сочетание рока и поэтического лиризма принесло им преданных поклонников и сделало их имя нарицательным в музыкальной индустрии.
После периода ожидания и тоски таллиннские фанаты вновь смогут насладиться мощной музыкой и незабываемыми мелодиями «Би-2». Поклонники смогут услышать лучшее из хитов и ощутить волшебство живого выступления.
Не упустите свой шанс стать частью этого необыкновенного музыкального опыта и свидетелем триумфального возвращения «Би-2» на сцену. Двери Unibet Arena открываются в 17:30. Начало концерта в 19:00
Внимание! Все билеты, приобретенные на концерт начиная с 2019 года, действительны!