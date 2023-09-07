БУДЕТ ЯРКО! ⟩ Группа «Би-2» возвращается в Таллинн с долгожданным концертом

Группа «Би-2», известные своими захватывающими текстами и притягательным присутствием на сцене, очаровывают публику по всему миру уже более двух десятилетий. Их уникальное сочетание рока и поэтического лиризма принесло им преданных поклонников и сделало их имя нарицательным в музыкальной индустрии.

После периода ожидания и тоски таллиннские фанаты вновь смогут насладиться мощной музыкой и незабываемыми мелодиями «Би-2». Поклонники смогут услышать лучшее из хитов и ощутить волшебство живого выступления.

Не упустите свой шанс стать частью этого необыкновенного музыкального опыта и свидетелем триумфального возвращения «Би-2» на сцену. Двери Unibet Arena открываются в 17:30. Начало концерта в 19:00