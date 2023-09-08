ВИДЕО ⟩ Думаете, что на фото очередная гламурная эстонка? Вы даже не представляете, где она работает!

Поводом для встречи послужило начало нового реалити-шоу на эстонском языке - Sellest saab meie suvi, которое уже сегодня начнут показывать нашим жителям. Эта женщина, о которой мы так много уже рассказали, - успешная участница этого проекта, зовут ее Ренне Мерило . Как сложится судьба ее и других семи участников шоу - узнаем в ближайшие недели. Но Ренне вместе с коллегами по шоу провела незабываемое лето на курорте Нелиярве. И в первом выпуске она получит много писем от поклонников, которые захотят покорить ее сердце.

Сильная женщина ищет сильного и спортивного мужчину!

«Я бы хотела быть женственной женщиной, в том смысле, что хочется обратиться к мужчине: "Дорогой, помоги мне" или "Сделай за меня". Отдать ему ключи от машины с ошибкой на приборной панели, чтобы он починил. Мечтаю быть такой женщиной! Сейчас я просто должна быть сильной, потому что в моей жизни нет еще такого спутника. Но рядом со мной должен быть сильный - морально и физически - спортивный мужчина. Как еще справиться со мной? Я работаю в мужском коллективе! Активно двигаюсь, часто мелькаю в СМИ, всех этих разговоров и мнений так много - этот мужчина должен просто со всем этим справиться, он должен мне доверять», - рассказывает она в интервью порталу Limon.ee.