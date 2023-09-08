Когда вы открываете Instagram этой эстонской женщины, то с трудом верите своим глазам: она не только обладательница титула «Миссис Эстония», но еще и спасатель, в руках которой людские жизни. Кроме того, она состоит в Кайтселийте и в любой момент готова защитить Эстонию от врагов.
ВИДЕО ⟩ Думаете, что на фото очередная гламурная эстонка? Вы даже не представляете, где она работает!
Поводом для встречи послужило начало нового реалити-шоу на эстонском языке - Sellest saab meie suvi, которое уже сегодня начнут показывать нашим жителям. Эта женщина, о которой мы так много уже рассказали, - успешная участница этого проекта, зовут ее Ренне Мерило. Как сложится судьба ее и других семи участников шоу - узнаем в ближайшие недели. Но Ренне вместе с коллегами по шоу провела незабываемое лето на курорте Нелиярве. И в первом выпуске она получит много писем от поклонников, которые захотят покорить ее сердце.
Сильная женщина ищет сильного и спортивного мужчину!
В интервью порталу Limon.ee она расскажет о том, какого мужчину на самом деле ждет, а также о том, как сама мечтает быть женственной, работая в чисто мужском коллективе.
«Я бы хотела быть женственной женщиной, в том смысле, что хочется обратиться к мужчине: "Дорогой, помоги мне" или "Сделай за меня". Отдать ему ключи от машины с ошибкой на приборной панели, чтобы он починил. Мечтаю быть такой женщиной! Сейчас я просто должна быть сильной, потому что в моей жизни нет еще такого спутника. Но рядом со мной должен быть сильный - морально и физически - спортивный мужчина. Как еще справиться со мной? Я работаю в мужском коллективе! Активно двигаюсь, часто мелькаю в СМИ, всех этих разговоров и мнений так много - этот мужчина должен просто со всем этим справиться, он должен мне доверять», - рассказывает она в интервью порталу Limon.ee.
Женщины могут всё!
Работать спасателем, по мнению нашей героини, может та женщина, которая этого по-настоящему хочет, и она достойно может конкурировать с мужчинами в этой сфере. Ренне решила стать спасателем, потому что об этом мечтала.
«Если я женщина, и чего-то очень-очень сильно хочу, могу это осуществить. Если я сильно хочу помогать спасать людские жизни, то могу это делать даже несмотря на то, что я женщина. Есть предубеждения, что женщина не может работать спасателем наравне с мужчинами. Они ошибочные. Мы всё можем. Работа дала мне всё, что нужно и о чем я мечтала», - рассказала она в интервью.
«Я простая эстонская женщина!»
Несмотря на свою совершенно не женскую работу и увлечения, Ренне не считает, что занимается чем-то особенным. Она, наоборот, уверена, что она простая эстонская женщина, такая же как все.
«Я считаю себя совершенно обычным человеком. То, что я поучаствовала в шоу и у меня там всё прошло успешно, это стечение обстоятельств. Я считаю себя такой же, как и все. И я была счастлива с ними познакомиться, потому что они чисто эстонские люди, как и я. Несмотря на титулы, я простой человек, хочу такой же остаться, не меняться после телевизионной славы, не зазвездиться», - говорит Мерило.
Реалити-шоу «Это будет наше лето»
Портал Limon.ee писал о том, что в Эстонии снято и готовится к выходу новое романтическое реалити-шоу Sellest saab meie suvi («Это будет наше лето»), рассказывающее истории восьми жителей Эстонии, живущих где-то в своих домах на природе в разных уголках страны. Все они свободные и мечтают найти спутника, с кем провести одно чудесное эстонское лето, и, почему бы и нет, всю жизнь.
Их приключения начнутся на курорте Нелиярве, куда все участники приедут с острова Сааремаа, из Ида-Вирумаа, Тартумаа и других регионов Эстонии. Ведущая программы - сотрудница радио Kuku Роми Хаса - она никогда ничего подобного не вела, это вообще не ее стиль, но она согласилась. И целый месяц этого лета провела в поездках по Эстонии, потому что участвовала в съемочном процессе от начала и до конца. Таким было ее лето.
Смотрите видеоинтервью с Ренне Мерило вверху новости!