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ВИДЕО ⟩ Верка Сердючка зажгла на сцене в Майами и под громкие аплодисменты воскликнула: «Путин, чтоб ты сдох»

Limon.ee
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Верка Сердючка на Евровидении-2023.
Верка Сердючка на Евровидении-2023. Фото: Phil Noble

Украинская артистка Верка Сердючка сейчас ездит с гастрольным туром по городам США. 6 сентября звезда выступила с концертом в Майами, пишет ТСН.

Исполнительница просто зажгла сцену. Выступление началось с того, что на большом экране началась трансляция видео. Там Сердючка вместе с мамой ехала по Майдану Независимости и держала в руках флаг Украины. Впоследствии в ролике показали выступление певицы на «Евровидении-2007».

После этого и сама Верка Сердючка появилась на сцене. Знаменитость встречали овациями. Тем временем артистка отметила, что назвала концертную программу: «Путин, чтобы ты сдох». После этой красноречивой фразы зрители начали бурно аплодировать исполнительнице.

«Друзья, сегодня сходим с ума. Я назвала нашу программу лирически и романтически: "Путин, чтобы ты сдох". Я рада, что вам нравится это название», — сказала артистка.

Сердючка исполнила первую песню «Russia Goodbye» и просто зажгла сцену. Тем временем зрители отблагодарили ее овациями.

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