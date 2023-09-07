ВИДЕО ⟩ Верка Сердючка зажгла на сцене в Майами и под громкие аплодисменты воскликнула: «Путин, чтоб ты сдох»

Исполнительница просто зажгла сцену. Выступление началось с того, что на большом экране началась трансляция видео. Там Сердючка вместе с мамой ехала по Майдану Независимости и держала в руках флаг Украины. Впоследствии в ролике показали выступление певицы на «Евровидении-2007».

После этого и сама Верка Сердючка появилась на сцене. Знаменитость встречали овациями. Тем временем артистка отметила, что назвала концертную программу: «Путин, чтобы ты сдох». После этой красноречивой фразы зрители начали бурно аплодировать исполнительнице.

«Друзья, сегодня сходим с ума. Я назвала нашу программу лирически и романтически: "Путин, чтобы ты сдох". Я рада, что вам нравится это название», — сказала артистка.