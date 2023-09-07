ВИДЕО ⟩ Бритни Спирс едва не потеряла платье прямо на публике

Так, Спирс услышала музыку и не смогла удержаться. Однако она не учла, что во время танцев бретельки ее платья предательски сползут вниз. В один момент певица заметила, что едва не оголила на публике свой бюст.

Звезда поспешно начала поправлять бретельки и натягивать платье. В этот момент рядом с ней был ее охранник. Он пытался спрятать Спирс от людей, но певицу все равно сняли на видео, одно из которых появилось на YouTube-канале BACKGRID.

После конфуза с платьем звезда отправилась к барной стойке. Там ее заметило еще больше фанов, они хотели делать с ней фото и просто поздороваться. Однако Спирс не сильно стремилась общаться с публикой. Она надела солнцезащитные очки и старалась не привлекать к себе внимание, а ее охранник не подпускал к ней никого постороннего.

Образ и поведение Спирс сразу же принялись обсуждать в сети. Фаны критиковали певицу за прическу и высмеяли ее растрепанные волосы. Вскоре звезда отреагировала на бурную волну обсуждений и заявила, что ей стыдно за свой внешний вид.