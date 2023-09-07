БЕС В РЕБРО ⟩ Аль Пачино расстался с 29-летней возлюбленной через три месяца после рождения ребенка

По данным издания, Альфаллах заявила суду, что готова предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку над их сыном, что даст ему право голоса по вопросам, связанным с образованием, религией, медицинским лечением и многим другим. Она предоставила »добровольное заявление об отцовстве«, которое она и Пачино подписали через шесть дней после того, как у них родился сын. Также сообщается, что Альфаллах требует, чтобы Пачино оплатил гонорары ее адвоката или любые другие расходы, связанные с делом, но конкретная сумма алиментов не указана.