БЕС В РЕБРО ⟩ Аль Пачино расстался с 29-летней возлюбленной через три месяца после рождения ребенка

По сообщению издания The Blast, бывшая девушка Аль Пачино Нур Альфаллах подала на опеку над своим трехмесячным сыном Романом. 29-летняя Альфаллах в Лос-Анджелесе подала прошение о полной физической опеке над младенцем, добавив пункт о «разумном посещении» ребенка 83-летним отцом.
Девушка была в отношениях с актером с апреля 2022 года и 6 июня родила ему сына.
По данным издания, Альфаллах заявила суду, что готова предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку над их сыном, что даст ему право голоса по вопросам, связанным с образованием, религией, медицинским лечением и многим другим. Она предоставила »добровольное заявление об отцовстве«, которое она и Пачино подписали через шесть дней после того, как у них родился сын. Также сообщается, что Альфаллах требует, чтобы Пачино оплатил гонорары ее адвоката или любые другие расходы, связанные с делом, но конкретная сумма алиментов не указана.
По данным The Blast, суд может вынести постановление об алиментах на ребенка и назначить сумму алиментов без дальнейшего уведомления сторон. Сам Аль Пачино не был против какого-либо из запросов.
Актер уже является отцом троих детей от двух женщин: у него есть 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от Беверли Д»Анджело и 33-летняя Джули Пачино от Яны Таррант.