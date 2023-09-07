УЖЕ НА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ ⟩ Жители Таллинна смогут на несколько часов переместиться в Японию

Наряду с суши, японским чаем и лапшой удон ручной работы на рынке можно будет купить традиционные японские аксессуары, посуду и литературу. Желающие также смогут принять участие в мастерской по оригами и испытать свои силы, сыграв в японские логические игры.

По словам Дайго Такаги, владельца ресторана Tokumaru и одного из организаторов японского рынка, который пройдет уже в пятый раз, в этот день интересные занятия и вкусы найдет для себя каждый. «Мы рекомендуем уделить знакомству с завораживающей культурой Страны восходящего солнца несколько часов. И, конечно, приходите всей семьей, голодными и с открытым сердцем», – сказал Такаги.

В этом году японский рынок центра Solaris примет ряд особых гостей из Японии. Среди прочего Эстонию посетят: производитель лапши удон ручной работы Inaniwa Udon Ogawa; семейная фирма Shibanuma, которая уже более двадцати поколений производит соевый соус; производитель органических соевых соусов Adachi Jozo; а также повар материнской компании ресторанов Tokumaru Юкимаса Мори. Конечно же, японский рынок не может обойтись и без чая матча. Этим традиционным вкусом можно будет насладиться не только в формате напитка - также можно будет попробовать воздушный японский кекс и другие оригинальные сладости с матча.

«Чтобы посетить японский рынок, в Таллинн обязательно приезжают и люди, которые не живут в столице. Очевидно, аутентичные японские напитки и еда являются мотивацией для того, чтобы посетить Таллинн и Solaris. Более посещаемым центр бывает только в период фестиваля PÖFF и перед Рождеством», – сказала руководитель отдела маркетинга центра Solaris Кристин Лепиксон.

В честь месяца знаний гостей в Solaris будет также приветствовать учитель логических игр Антс Соосырв, под чьим руководствам желающие смогут испытать свои силы в популярных японских играх гомоку и рэндзю. На протяжении всего дня также будет открыта мастерская по оригами - японскому искусству складывания фигурок из бумаги.