Во время учений военнослужащие обнаружили тело человека в районе карьера Вяо в Ласнамяэ.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Страшная находка: военные обнаружили в Ласнамяэ труп. Выяснились новые детали случившегося!
«Карьер Вяо. Труп. Наверное, горел», - рассказал Elu24 читатель, приславший информацию, а также приложивший фотографию с места событий. Как утверждается, солдаты сами немедленно сообщили в полицию, и на место прибыли оперативные службы.
Порталу Elu24 сообщили, что тело наполовину обгорело, на руке были золотые часы, рядом с трупом лежала банковская карта, а чуть дальше на земле был найден кошелек. Позже выяснится, что информация о том, что труп обгорел не соответствует действительности.
Утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Бритта Сепп подтвердила информацию о случившемся. «Действительно, около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что во время учений в районе карьера Вяо в Ласнамяэ солдаты обнаружили труп. Поскольку мы только что узнали об этом, все обстоятельства еще выясняются».
Позже появились и другие комментарии: «В ходе экспертизы будет установлена причина смерти мужчины. Информация о обожженном теле не соответствует действительности», - опровергает это утверждение Сепп.
По словам корреспондента Elu24, побывавшего на месте событий, у карьера очень воняет и повсюду валяется мусор. Журналистов к месту случившегося не подпускают.
Патрульный полицейский Геррит Пунгас, находившийся на месте происшествия, не смог сообщить более подробную информацию. «В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты, устанавливаются точные обстоятельства», - сказал сотрудник полиции.
На этой неделе началась активная фаза учений Ussisõnad в Северном военном округе, в рамках которых сегодня, 7 сентября, задачи отрабатываются в том числе в Таллинне.
В этот четверг сформированные подразделения участвуют в тренировках в зоне ответственности Северного округа, в том числе в Таллинне. Прежде всего они проходят в районе портов, аэропорта, а также рядом с Мяннику в районе Нымме. В этих районах можно будет увидеть членов Кайтселийта и резервистов, осуществляющих патрулирование, либо другую деятельность в соответствии со своей сферой ответственности.
Карьер Вяо в Таллинне - это место, где добывается известняк. Район Вяо известен своей геологической значимостью, так как здесь были найдены различные окаменелости и другие геологические объекты.
Помимо промышленной добычи, некоторые карьеры, в том числе и карьер Вяо, могут иметь природоохранные и рекультивационные аспекты, направленные на сохранение биоразнообразия и ландшафта местности.