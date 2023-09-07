ФОТО И ВИДЕО ⟩ Страшная находка: военные обнаружили в Ласнамяэ труп. Выяснились новые детали случившегося!

«Карьер Вяо. Труп. Наверное, горел», - рассказал Elu24 читатель, приславший информацию, а также приложивший фотографию с места событий. Как утверждается, солдаты сами немедленно сообщили в полицию, и на место прибыли оперативные службы.

Порталу Elu24 сообщили, что тело наполовину обгорело, на руке были золотые часы, рядом с трупом лежала банковская карта, а чуть дальше на земле был найден кошелек. Позже выяснится, что информация о том, что труп обгорел не соответствует действительности.

Утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Бритта Сепп подтвердила информацию о случившемся. «Действительно, около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что во время учений в районе карьера Вяо в Ласнамяэ солдаты обнаружили труп. Поскольку мы только что узнали об этом, все обстоятельства еще выясняются».

Позже появились и другие комментарии: «В ходе экспертизы будет установлена причина смерти мужчины. Информация о обожженном теле не соответствует действительности», - опровергает это утверждение Сепп.

По словам корреспондента Elu24, побывавшего на месте событий, у карьера очень воняет и повсюду валяется мусор. Журналистов к месту случившегося не подпускают.

Патрульный полицейский Геррит Пунгас, находившийся на месте происшествия, не смог сообщить более подробную информацию. «В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты, устанавливаются точные обстоятельства», - сказал сотрудник полиции.

Труп человека в районе карьера Вяо в Ласнамяэ Фото: Erakogu