ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Пережившая измену мужа-миллионера эстонская певица показала, насколько сексуальна в нижнем белье

Элиза сумела найти в себе силы, и простила любимого. Пара всегда вместе, в том числе и на съемках нового клипа певицы - Queen of Hearts, который она решила представить друзьям и журналистам в среду вечером в модном ювелирном бутике Glanz & Glamuur. В приглашении значилось: «Буду перед вами открытой, как будто без белья. Откровенно расскажу, что этот период (скандала с изменой - прим.ред.) для меня значил».

Журналист и светская львица Ану Саагим, интервьюировавшая певицу Элизу Кольк этим вечером, спросила: «Мы видели этот роскошный отельный номер, я и сама когда-то там отдыхала. Какая кровать! Ты в нижнем белье. Признайся, у вас после съемок был секс с Индреком?» Засмущавшаяся Элиза не смогла внятно ответит на этот вопрос.

«Я никогда раньше не снималась в таких откровенных клипах, но поскольку эта песня о том, как заглянуть в себя, быть смелой и игривой, я впервые почувствовала, что выхожу из своей зоны комфорта», - сказала журналистам Элиза.

Элиза Кольк посоветовала другим женщинам очень тщательно проверять, кого они впускают в свою жизнь. Она же призналась в том, что никогда не поступала подобным образом со своими подругами, не спала с их возлюбленными тайком.