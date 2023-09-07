Легендарный фронтмент группы Rolling Stones Мик Джаггер анонсировал выход нового альбома

Рекламная кампания была крайне необычной. Релиз предстоящего альбома был опубликован в газете от лица ремонтной компании по замене стёкол. Легендарный логотип группы с изображением губ и языка, ставший её символом на протяжении десятилетий, и шрифт такой же, как на пластинке Some Girls 1978 года, понравились фанатам.

«Перед тем как приступить к работе, мы сказали, что все мы хотим записать альбом, который нам самим действительно понравится. Мы должны сказать, что мы этим вполне довольны. Мы надеемся, что вам это понравится», - заявил Джаггер.

Также Джаггер раскрыл смысл названия нового, 24-го по счёту, альбома, который будет презентован 20 октября. По его словам, Hackney Diamonds - это выражение на сленге, которое означает то, «что происходит со стёклами, когда кто-то хулиганит на вечеринке в лондонском районе Хакни».