ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жестокое нападение в Лайтсе: «Помми погиб на месте, а маме наложили множество швов»

«Помми умер на месте, а на руках моей мамы были такие сильные раны, что пришлось накладывать много швов», - рассказывает жительница небольшого эстонского поселка. Эта страшная история произошла в минувшую субботу. Хозяйка питбулей, которые, якобы, растерзали померанского шпица, не подтвердила эту информацию. Тем не менее, полиция возбудила дело о правонарушении, а подробности этого печального инцидента выясняет волостная управа Сауэ.