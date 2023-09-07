«Помми умер на месте, а на руках моей мамы были такие сильные раны, что пришлось накладывать много швов», - рассказывает жительница небольшого эстонского поселка. Эта страшная история произошла в минувшую субботу. Хозяйка питбулей, которые, якобы, растерзали померанского шпица, не подтвердила эту информацию. Тем не менее, полиция возбудила дело о правонарушении, а подробности этого печального инцидента выясняет волостная управа Сауэ.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жестокое нападение в Лайтсе: «Помми погиб на месте, а маме наложили множество швов»
5 сентября в группе «Märgatud: LAITSE's» появилась информация, что в поселке Каасику, расположенном на окраине Лайтсе, свободно разгуливают собаки, похожие на питбулей. Именно они в субботу вечером насмерть загрызли померанского шпица Помми, а также ранили его хозяйку.