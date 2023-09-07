ВИДЕО С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ ⟩ Хотел сфотографироваться: немецкий турист сломал статую Нептуна во Флоренции

Туриста нашли в течение нескольких часов, а мэр добавил, что благодаря уличным камерам личность вандала была установлена.

Фонтан Нептуна во Флоренции. Фото: JRP Studio/Shutterstock

«Нет никаких оправданий против вандализма в отношении культурного наследия», - заявил мэр.

Фонтан был создан Бартоломео Амманнати и Джамболоньей между 1563 и 1565 годами в честь открытия нового акведука. Он также известен как Biancone (Белый великан - прим. ред.) из-за блестящего мрамора.

Морской бог на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, окружен тремя юными Тритонами и четырьмя фигурами, которые представляют духа океана Дорис, ее дочь Фетиду-Нереиду и двух других морских божеств. В центре возвышается фигура Нептуна. Фонтан после открытия критиковали за несоразмерность фигур. Бенвенуто Челлини, конкурент Амманати даже написал едкую эпиграмму, адресованную сопернику: «Амманати, Амманати, сколько же мрамора ты испортил».

Вандализм в Флоренции - лишь последний из серии инцидентов с туристами, повредившими итальянские памятники в этом году.

В июле 17-летняя девушка из Швейцарии вырезала свои инициалы на Колизее в Риме, и ее снял местный гид, заявивший, что таких инцидентов были уже десятки. Он упомянул, что некоторые туристы отковыривают камешки от стен Колизея на память.

В июне 27-летний Иван Димитров, тренер по фитнесу из Бристоля, был пойман на камеру американским отдыхающим Райаном Лутцем, когда он выцарапывал на кирпичной кладке Колизея слова «Иван и Хейли 23» своими ключами.