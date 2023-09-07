Турист сбил кусок мраморной колесницы и сломал копыто лошади, взбираясь на 500-летний фонтан Нептуна во Флоренции. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на Daily Mail.
ВИДЕО С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ ⟩ Хотел сфотографироваться: немецкий турист сломал статую Нептуна во Флоренции
22-летний турист из Германии испортил статую Нептуна во Флоренции. Это не первый раз, когда туристы портят памятники архитектуры в Италии. Но во Флоренции молодой человек был очень настойчив: пытаясь взобраться на статую в фонтане 16-го века, он отбил от нее несколько кусков мрамора.
Теперь немцу грозит огромный штраф. Он отбил кусок мраморной колесницы морского бога и сломал копыто лошади, когда карабкался наверх, чтобы сделать фотографию.
Имя вандала не разглашается, но ущерб оценивают в почти 5 000 евро.
A tourist in Florence damaged the historic Fountain of Neptune while attempting to climb it for a photo.— BoreCure (@CureBore) September 5, 2023
The 22-year-old German individual is facing a significant fine for causing an estimated £4,272 in damages to the 16th-century monument. pic.twitter.com/josGq1kmma
Его попытка взобраться на статую попала на камеры наблюдения. Они зафиксировали, как мужчина быстро направляется к фонтану, который находится в центре городской площади Пьяцца делла Синьория, забирается в сам фонтан, потом на статую, позирует для снимка, а потом быстро убегает.
Мэр Флоренции Дарио Нарделла опубликовал видеоролик, сопровождаемый фотографией человека, стоящего рядом со статуей.
Он написал: «Этот турист решил, что лучше всего забраться на Нептуна ради селфи. Сработала сигнализация».
Мэр Нарделла отметил, что личность туриста установлена и ему придется заплатить крупный штраф.
Туриста нашли в течение нескольких часов, а мэр добавил, что благодаря уличным камерам личность вандала была установлена.
«Нет никаких оправданий против вандализма в отношении культурного наследия», - заявил мэр.
Фонтан был создан Бартоломео Амманнати и Джамболоньей между 1563 и 1565 годами в честь открытия нового акведука. Он также известен как Biancone (Белый великан - прим. ред.) из-за блестящего мрамора.
Морской бог на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, окружен тремя юными Тритонами и четырьмя фигурами, которые представляют духа океана Дорис, ее дочь Фетиду-Нереиду и двух других морских божеств. В центре возвышается фигура Нептуна. Фонтан после открытия критиковали за несоразмерность фигур. Бенвенуто Челлини, конкурент Амманати даже написал едкую эпиграмму, адресованную сопернику: «Амманати, Амманати, сколько же мрамора ты испортил».
Вандализм в Флоренции - лишь последний из серии инцидентов с туристами, повредившими итальянские памятники в этом году.
В июле 17-летняя девушка из Швейцарии вырезала свои инициалы на Колизее в Риме, и ее снял местный гид, заявивший, что таких инцидентов были уже десятки. Он упомянул, что некоторые туристы отковыривают камешки от стен Колизея на память.
В июне 27-летний Иван Димитров, тренер по фитнесу из Бристоля, был пойман на камеру американским отдыхающим Райаном Лутцем, когда он выцарапывал на кирпичной кладке Колизея слова «Иван и Хейли 23» своими ключами.
Он и его подружка Хейли были найдены в Болгарии, после того, как их идентифицировали по записям камер видеонаблюдения и записям отелей.