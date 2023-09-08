ГОРОСКОП НА 8 СЕНТЯБРЯ ⟩ Хороший день для решения накопившихся проблем

Овен

Овны должны быть осторожны - в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Вы рискуете стать жертвой мошенников и лишиться того, что высоко цените, если будете слишком доверчивы. Помогая коллегам и партнерам в решении накопившихся проблем, не забывайте и о собственных интересах: сейчас нет никакой необходимости жертвовать собой ради чужого блага.

Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день, однако шанс избежать конфликтов весьма велик у тех, кто способен в любой ситуации сохранять хладнокровие.

Телец

Снижение жизненного тонуса заставляет Тельцов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. К счастью, в вашем окружении есть люди, к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации - именно так сейчас и следует поступить.

Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, безынициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны. Будьте разборчивы в знакомствах, держитесь подальше от экзальтированных особ.

Близнецы