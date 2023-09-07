Троицкий о разговоре с Галкиным: насчет Таллинна у него вряд ли были серьезные намерения

«Мы сверили наши графики, и получилось, что совпадали только в Резекне. В Резекне я не поехал по понятным причинам, а про Таллинн он мне вообще ничего не говорил. Я вообще не уверен, что по поводу этого концерта существовали серьезные намерения. Если существовали, то это странно, потому что, я думаю, к Максиму Галкину в отличие Ромы Зверя никаких претензий быть не может. Артист он популярный. Артист он с определенно четкой и сформулированной антивоенной позицией. Единственная причина, которая могла помешать этому концерту - это, возможно, какие-то проблемы у организаторов», - объяснил Троицкий. Он добавил, что не знает даже, кто намеревался этот концерт делать.