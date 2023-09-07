ВИДЕО ⟩ Скандал на Венецианском кинофестивале: Вуди Аллена хотели прогнать с ковровой дорожки

Вуди Аллен редко появляется на публике после скандала с приемной дочерью, которая обвинила его в насилии. На кинофестиваль пришли протестующие, которые хотели прогнать режиссера с красной ковровой дорожки. Они освистали Аллена и выкрикивали ругательства в его адрес.

Протестующие, как сообщает Variety, раздавали листовками с призывами «не уделять внимание насильникам». Они снимали футболки и даже пытались выбежать на ковровую дорожку. Однако протестующих сдерживала охрана.

Реакция самого Аллена неизвестна. Однако ранее он уже говорил, что работа над фильмом «Счастливый случай» ознаменует завершение его карьеры. По словам режиссера, он устал и потерял энтузиазм.

Видео с моментом инцидента также появилось на YouTube-канале The Times and The Sunday Times. В кадр попали женщины, которые пытались «прорваться» к ковровой дорожке. Образовалась давка, ситуацию с трудом держали под контролем.

Скандал вокруг Аллена

Напомним, еще много лет назад приемная дочь Аллена обвинила его в сексуальном насилии. Сам режиссер эту информацию называл неправдивой.