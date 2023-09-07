40-летняя Яна Пылд всю жизнь имела нормальный вес, но, как это часто бывает со многими женщинами, после рождения детей она начала набирать лишние килограммы, от которых не могла избавиться самостоятельно. Тогда мать троих детей решилась на операцию по шунтированию желудка - день, который Яна называет своим вторым днем рождения, пишет Naine.

Меня встречает Яна, излучающая безграничное спокойствие и ослепительное сияние. По секрету она рассказывает, что еще год назад весила 110 кг, а теперь старые знакомые не узнают ее на улице!