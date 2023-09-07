В возрасте 37 лет скончался солист многократно гастролировавшей по Эстонии группы «Поднимаем Руки Вверх!»

В составе группы «Поднимаем Руки Вверх» Богданов многократно посещал Эстонию, где он пел любимые песни детей 90-х от группы «Руки Вверх». От хита «Крошка моя» до «18 мне уже». После запрета на въезд обоих составов «Руки Вверх» коллектив «Поднимаем Руки Вверх» с Алексеем Потехиным и Алексеем Богдановым больше не выступал в Эстонии, их гастроли закончились еще до начала войны России с Украиной.

О смерти Сергея Богданова стало известно в ночь с 6 на 7 сентября, когда его коллега по группе Алексей Потехин опубликовал у себя на странице в Instagram пост скорби, которым поделилась также жена Алексея. «Всего 37 лет, ну как же так? Скорбим, пусть земля тебе будет пухом!» - написала Елена Потехина.