Известные эстонские блогеры-миллионники во второй раз стали родителями

«На свет появилась наша доченька Лизонька! Теперь могу подтвердить сама, что каким-то чудесным образом свежеиспеченный маленький человечек так быстро меняет все в жизни, что буквально через неделю ты уже не помнишь жизни ДО и ощущаешь, что любил его вечно и детей всегда было двое. Разница в чувствах, которые были во время первой и второй беременности, конечно, сильно у меня отличались. Интересно, как у вас? Было все похоже или отлично? И по физическим ощущениям и по внутренним», - спросила у подписчиц Анна.