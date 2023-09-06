Известные эстонские блогеры-миллионники во второй раз стали родителями

Известная эстонская бьюти-блогер Estonianna сообщила, что стала матерью во второй раз! В семье Анны и Антона Овсянкиных, где уже подрастает 5-летний сын Саша, родилась долгожданная дочь, которую назвали Лизой.
О важном событии Анна рассказала подписчикам в Instagram. В публикации она призналась, что дочь родилась более двух месяцев назад.
«На свет появилась наша доченька Лизонька! Теперь могу подтвердить сама, что каким-то чудесным образом свежеиспеченный маленький человечек так быстро меняет все в жизни, что буквально через неделю ты уже не помнишь жизни ДО и ощущаешь, что любил его вечно и детей всегда было двое. Разница в чувствах, которые были во время первой и второй беременности, конечно, сильно у меня отличались. Интересно, как у вас? Было все похоже или отлично? И по физическим ощущениям и по внутренним», - спросила у подписчиц Анна.
Напомним, в июле этого года стало известно, что семейная пара Анна и Антон Овсянкины, два YouTube-канала которых в общей сложности насчитывают миллион подписчиков, по предварительным данным, весной этого года выставили на продажу свою квартиру в Таллинне и уехали в РФ.