ГАЛЕРЕЯ ⟩ Одинокие мужчины и женщины со всей страны съехались на курорт Нелиярве: что их там ждало?

Их приключения начнутся на курорте Нелиярве, куда все участники приедут с острова Сааремаа, из Ида-Вирумаа, Тартумаа и других регионов Эстонии. Ведущая программы - сотрудница радио Kuku Роми Хаса - она никогда ничего подобного не вела, это вообще не ее стиль, но она согласилась. И целый месяц этого лета провела в поездках по Эстонии, потому что участвовала в съемочном процессе от начала и до конца. Таким было ее лето.

Во время премьеры шоу она сообщила, что основная цель этого проекта не только помочь участникам найти свою пару, но и показать живописные места в Эстонии, потому что не каждый из нас сможет там когда-то побывать.

В первой серии реалити-шоу участники будут зачитывать письма и смотреть фотографии их поклонников, которые готовы всё бросить и приехать в Нелиярве ради встречи с ними. Уже во втором выпуске шоу выяснится, кто покинет проект, ведь, как сообщила ведущая, из восьми останется только пять.

Среди участников первого выпуска есть «Миссис Эстония» Ренне Мерило, которая состоит в Союзе обороны (Кайтселийт) и работает спасателем. Помимо нее также есть участница, которой гадалка нагадала, что к ней на проект придет человек из прошлого. Мужчины тоже есть серьезные - бизнесмены и сотрудники строительного сектора. Все они ищут кого-то, с кем прекрасно провести это лето.

Среди тех, кто писал письма участникам первого выпуска, есть и русскоязычные жители Эстонии. Смогут ли они произвести на кого-то сильное впечатление и оказаться в проекте?

По словам продюсера программы, у этого шоу был очень серьезный кастинг, которым заведовала ведущая Эда-Лийс Канн, которую все знают по ее гламурным репортажам для программы Reporter.

Первыми реалити-шоу увидят клиенты Elisa Huub, а уже позже шоу «Это будет наше лето» покажут в эфире Kanal 2.