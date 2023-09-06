ГАЛЕРЕЯ ⟩ Одинокие мужчины и женщины со всей страны съехались на курорт Нелиярве: что их там ждало?

Новое романтическое реалити-шоу Sellest saab meie suvi («Это будет наше лето») рассказывает истории восьми жителей Эстонии, живущих где-то в своих домах на природе в разных уголках страны. Все они свободные и мечтают найти спутника, с кем провести одно чудесное эстонское лето, и, почему бы и нет, всю жизнь.
Их приключения начнутся на курорте Нелиярве, куда все участники приедут с острова Сааремаа, из Ида-Вирумаа, Тартумаа и других регионов Эстонии. Ведущая программы - сотрудница радио Kuku Роми Хаса - она никогда ничего подобного не вела, это вообще не ее стиль, но она согласилась. И целый месяц этого лета провела в поездках по Эстонии, потому что участвовала в съемочном процессе от начала и до конца. Таким было ее лето.
Во время премьеры шоу она сообщила, что основная цель этого проекта не только помочь участникам найти свою пару, но и показать живописные места в Эстонии, потому что не каждый из нас сможет там когда-то побывать.
В первой серии реалити-шоу участники будут зачитывать письма и смотреть фотографии их поклонников, которые готовы всё бросить и приехать в Нелиярве ради встречи с ними. Уже во втором выпуске шоу выяснится, кто покинет проект, ведь, как сообщила ведущая, из восьми останется только пять.
Среди участников первого выпуска есть «Миссис Эстония» Ренне Мерило, которая состоит в Союзе обороны (Кайтселийт) и работает спасателем. Помимо нее также есть участница, которой гадалка нагадала, что к ней на проект придет человек из прошлого. Мужчины тоже есть серьезные - бизнесмены и сотрудники строительного сектора. Все они ищут кого-то, с кем прекрасно провести это лето.
Среди тех, кто писал письма участникам первого выпуска, есть и русскоязычные жители Эстонии. Смогут ли они произвести на кого-то сильное впечатление и оказаться в проекте?
По словам продюсера программы, у этого шоу был очень серьезный кастинг, которым заведовала ведущая Эда-Лийс Канн, которую все знают по ее гламурным репортажам для программы Reporter.
Первыми реалити-шоу увидят клиенты Elisa Huub, а уже позже шоу «Это будет наше лето» покажут в эфире Kanal 2.
Смотрите, кто пришел на премьеру первого эпизода нового эстонского телешоу! Трейлер реалити найдете ниже! А вы бы рискнули поучаствовать в подобном проекте?