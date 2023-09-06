«Мне нужен муж, а не историческая фигура...» Елена Зеленская откровенно рассказала, как на ее семью повлияла война

Она вспомнила, что с Владимиром Зеленским познакомилась еще когда они учились в одной школе и вместе работали над юмористическим шоу. О том, чтобы ее муж стал «исторической фигурой», она никогда не мечтала. И те времена, когда он просто был рядом, сейчас вспоминает с сожалением. Но первая леди уверена, что Владимир Зеленский «имеет энергию, силу воли, вдохновение и упрямство для того, чтобы выстоять в этой войне».

«Я верю в него и я его поддерживаю. Я знаю, что у него сил хватает. Любой человек в этой ситуации, которую я знаю, ему бы было намного тяжелее, чем ему. Он действительно очень-очень крепкий человек и выносливый. И эта выносливость сейчас нам всем очень нужна», - сказала Зеленская.

Один из последних проектов первой леди посвящен психическому здоровью и психосоциальной поддержке украинцев в условиях войны. Сейчас она готовится к Саммиту первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве сегодня, 6 сентября.

Саммит первых леди и джентльменов - международное объединение супругов первых лиц мира, основанное Еленой Зеленской в 2021 году для обмена опытом и для реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Первая леди надеется, что сможет кого-то вдохновить, или доказать своим примером, что «мы живем, мы работаем, мы идем вперед».

«Никто не может знать, что тебя ожидает. И, конечно, никто не мог представить, что в XXI веке посреди Европы будет развязана такая не просто война. Она настолько жестокая. Кровавая война. Я никогда не представляла, что я буду в этой роли в это время», - сказала она, отметив, что уже полтора года украинцы не могут быть уверены в завтрашнем дне, и в будущем.