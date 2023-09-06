ГАЛЕРЕЯ ⟩ Настоящий парад звезд! Смотри, кто пришел на премьеру эстонской комедии

В фильме «Свободные деньги» снялись известные эстонские актеры Мярт Пиус, Иво Ууккиви, Стеффи Пяхн, Аманда Хермийне Кюннапас, Мари Лилль, Марта Лаан и другие, а также венгерский голливудский актер Миклош Баньяи («ФБР: За границей») и Эйнар Кууск, снимавшийся в фильме Netflix «Лютер: Падшее солнце».

Действие фильма разворачивается в 2012 году, когда будущий криптокороль Максимиллион (Миклош Баньяи) расплачивается с эстонским программистом Таави (Мярт Пиус) биткоинами, стоимость которых еще настолько мала, что мужчина забывает о них. Спустя десять лет, когда биткоины стоят в тысячи раз больше, а Таави и его жена Лийса (Стеффи Пяхн) зашли в тупик с покупкой жилья, было бы неплохо получить «лотерейный выигрыш» - но где же карта памяти с паролями?

В то же время консервативный банкир Эрик (Иво Ууккиви) мировоззренчески сражается с Максимиллионом, который мчится к пропасти на Lamborghini с бензином на днище, не зная, что его собственный сын-подросток Кевин (Матиас Кермес) является крупным клиентом созданной криптобиржи. Лопнет ли первым криптовалютный пузырь или рухнет банковское дело, питающееся печатанием денег?

Оператор фильма - Антс Таммик («Сестры Саввусанна»), оригинальную музыку написал признанный хип-хоп продюсер и композитор Bert On Beats, художники - Урмет Пийлинг («Качели, топор и дерево вечной любви») и Тыну Хийелайд, звукорежиссеры - Маркус Андреас и Александра Коэль, а режиссеры монтажа - Райн Ранну и Моника Пыдерсалу.

Производством и распространением фильма занимается фирма Tallifornia, ведущий независимый продюсер и финансист авторского кино в Эстонии. Предыдущие кинопродукции Tallifornia - «Единорог», «Кратт», «Качели, топор и дерево вечной любви» и «Детская машина», а фильмы, софинансированные Фондом кино Tallifornia, включают «Рубеж выживания» и кунг-фу-комедия «Невидимая битва», мировая премьера которой состоялась в августе.