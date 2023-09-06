Андрей Данилко показал новое фото с матерью Верки Сердючки накануне концерта в Майами

Украинский шоумен Андрей Данилко 6 сентября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в Майами со своей партнершей Инной Белоконь, которая играет роль мамы его сценической героини – украинской певицы Верки Сердючки, пишет Гордон.
«Джет-лег свергнут, обещаем расправиться и с вашим плохим настроением! Ждем вас завтра, Майами», – подписал фото артист.
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Данилко и Белоконь находятся за границей с концертным туром.