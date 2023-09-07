Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака

Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты. Это позволит вывести на чистую воду недоброжелателей, но может стать причиной разочарования в тех, на чью преданность вы привыкли полагаться.

Скорпион

День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. Старайтесь общаться только с теми, кто вам действительно симпатичен – это и настроение поднимет, и на состоянии дел скажется наилучшим образом. Не стоит тратить деньги попусту: финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы рискуете стать не слишком счастливым обладателем совершенно бесполезных вещей.

В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем. Наслаждайтесь спокойствием, не портите настроения себе и окружающим – как ни странно, именно такой подход обещает скорейшее достижение успеха.

Стрелец

День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, вы жалеете себя и ищете виновника всех бед. Данный подход вряд ли можно назвать правильным – сегодня окружающие не раз укажут на это. Однако вы не склонны прислушиваться к советам, что влечет за собой ошибки и может быть по-настоящему опасным.