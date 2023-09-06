Эстонец из Нымме, у которого случился инсульт после секса с женой: «Это она во всем виновата!»

Харри (62) в канун Иванова дня забрался в постель к своей жене Сильви (55) и начал заниматься сексом. Но в самый горячий момент интим между супругами был прерван из-за проблемы со здоровьем чувствовавшего себя здоровым Харри.
Для супругов, живущих в Нымме, Иванов день летом этого года в целом прошел хорошо. «Мы ходили в гости к соседям. У нас с ними есть традиция: каждый год кто-то из нас устраивают праздник по случаю Иванова дня у себя во дворе. Таким образом, нам не приходится каждый год в этот день хлопотать на кухне и у мангала, готовясь к приходу гостей», - объясняет Харри.
Они пили игристое и еще более крепкие напитки, жарили мясо и шутили. Вечер проходил, как в лучших домах Лондона и Парижа.
Поскорее бы уже секс!
«В какой-то момент я заметил, что Сильви смотрит на меня горящими глазами. За 36 лет брака я прекрасно знаю, что это значит! У меня тоже бежали мурашки по коже», - вспоминает он.
Супруги вежливо распрощались с компанией и бодро зашагали к своему частному дому. Как по команде, они направились в разные душевые, чтобы смыть с себя пот после жаркой вечеринки, и встретились в спальне, пишет Nelli Teataja.
«Черт возьми, Сильви уже полгода занималась спортом и ее фигура стала очень даже спортивной и симпатичной. Только сейчас я заметил, какая она на самом деле! Внутри у меня всё горело! Я уже собирался выпрыгнуть из полотенца, но Сильви сказала: «Стоп!»
Время было упущено!
Жена начала объяснять своему мужу, что она узнала о йоге медленного секса из интернета, что это способ получить гораздо более длительный оргазм и что при этом партнеры могут достичь гораздо большего чувства близости.
Харри эта идея понравилась. «Я подумал: "Давай-давай, я буду подходить медленнее, как лев к хищному животному или что-то в этом роде".
Сильви же велела мужу, который делал подкрадывающиеся движения, проделать вместе с ней различные упражнения, а затем лечь рядом. Следующей командой было медленное дыхание. "В принципе, после всего этого мой до сих пор очень уверенный в себе дружок начал медленно, но верно погружаться в сон. Потом я и сам крепко уснул, но Сильви меня разбудила. Затем она подула на маленького Харри, и вот это была уже совсем другая история!» - похвалил действия супруги Харри.
Постепенно все стало набирать обороты, и пара, наконец, перешла к реальным действиям.
Самый продолжительный оргазм в жизни
Поначалу медленный секс, казалось, вполне устраивал Харри.
В конце концов дело дошло до оргазма, и мужчина сказал, что ощущения совершенно другие. «Я дрожал всем телом, не мог пошевелиться! Но потом меня стало раздражать то, как долго длится оргазм. Мне удалось приоткрыть один глаз и пробормотать что-то бессвязное. Становилось очень жутко!»
Наконец, Харри сполз на пол у кровати. Сильви попытался понять, затеял ли старый шутник опять что-то или в доме действительно случилась беда.
«Мне каким-то образом удалось заставить ее позвонить по номеру 112. У меня онемела половина лица, пошла кровь», - рассказывает Харри.
Страх перед оргазмом
Скорая помощь приехала быстро, обнаженного Харри положили на носилки и срочно доставили в больницу. После нескольких дней наблюдения в больнице выяснилось, что мужчина перенес транзиторную ишемическую атаку - кратковременное нарушение кровоснабжения мозга. За редким исключением это можно назвать мини-инсультом.
Хотя врач утверждает, что связи между инсультом и сексом нет, Харри уверен, что всему виной медленный секс и долгий оргазм Сильви.
«Врач сказал, что это скорее от усталости и алкоголя, но я больше не играю! Я теперь оргазмофоб! Если кто-то приходит поговорить со мной о сексе, я убегаю. Особенно если кто-то хочет сделать что-то медленно. Битва не на жизнь, а на смерть!»
Как избежать кровоизлияния при половом акте? Советы экспертов
Ведите здоровый образ жизни
- Соблюдайте сбалансированную диету, состоящую из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, белков и полезных жиров.
- Регулярно занимайтесь физической активностью для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.
- Следите за своим весом и не допускайте ожирения, которое является одним из основных факторов риска.
Проверяйте свое артериальное давление
- Высокое кровяное давление является важным фактором риска. Убедитесь, что ваше артериальное давление хорошо контролируется с помощью лекарств, изменений в образе жизни или того и другого.
Контролируйте уровень сахара в крови
- Если у Вас диабет, то для снижения риска инсульта важно тщательно контролировать уровень сахара в крови.
Бросайте курить
- Курение повышает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения может значительно улучшить общее состояние здоровья и повысить сексуальный тонус.
Не употребляйте алкоголь
- Употребление большого количества алкоголя может привести к повышению артериального давления и увеличению риска инсульта. Если вы все же употребляете алкоголь, делайте это в меру.
Ознакомьтесь с проблемами своего здоровья
- Знайте о существовавших ранее заболеваниях, которые могут повысить риск развития инсульта, например, о фибрилляции предсердий, болезнях сердца или перенесенных ишемических атаках (ТИА).
Общайтесь с партнером
- Если есть опасения или проблемы со здоровьем, открыто общайтесь со своим партнером. Это поможет обеспечить комфортный и безопасный опыт для вас обоих.
Пейте воду
- Обезвоживание может потенциально увеличить риск кровоизлияния. Пейте много воды, особенно если вы занимаетесь физической активностью.
Прислушивайтесь к своему организму
- Если во время или после полового акта у вас возникли необычные симптомы, такие как внезапная сильная головная боль, головокружение, онемение или нарушение речи, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Проконсультируйтесь с врачом
- Если вы обеспокоены вопросом безопасности полового акта, следует обсудить свои опасения со специалистом.