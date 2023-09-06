Эстонец из Нымме, у которого случился инсульт после секса с женой: «Это она во всем виновата!»

Для супругов, живущих в Нымме, Иванов день летом этого года в целом прошел хорошо. «Мы ходили в гости к соседям. У нас с ними есть традиция: каждый год кто-то из нас устраивают праздник по случаю Иванова дня у себя во дворе. Таким образом, нам не приходится каждый год в этот день хлопотать на кухне и у мангала, готовясь к приходу гостей», - объясняет Харри.

Они пили игристое и еще более крепкие напитки, жарили мясо и шутили. Вечер проходил, как в лучших домах Лондона и Парижа.

Поскорее бы уже секс!

«В какой-то момент я заметил, что Сильви смотрит на меня горящими глазами. За 36 лет брака я прекрасно знаю, что это значит! У меня тоже бежали мурашки по коже», - вспоминает он.

Супруги вежливо распрощались с компанией и бодро зашагали к своему частному дому. Как по команде, они направились в разные душевые, чтобы смыть с себя пот после жаркой вечеринки, и встретились в спальне, пишет Nelli Teataja.

«Черт возьми, Сильви уже полгода занималась спортом и ее фигура стала очень даже спортивной и симпатичной. Только сейчас я заметил, какая она на самом деле! Внутри у меня всё горело! Я уже собирался выпрыгнуть из полотенца, но Сильви сказала: «Стоп!»

Время было упущено!