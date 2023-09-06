СМОТРИ ⟩ Житель Хаапсалу открыл общественный холодильник с бесплатной едой и ахнул: хорошо живем!

Портал Nelli Teataja проверил, что же спрятано в общественном холодильнике в Хаапсалу, потому что, по версии издания, в таком же холодильнике, установленном социал-демократами в Таллинне, невозможно найти ничего для насыщения, скорее получится только пощекотать нервы после открытия этой волшебной дверцы.

В городе Хаапсалу такой общественный холодильник был установлен в рамках проекта Roheline Vald (Зеленая волость), который разрабатывает и реализует различные инициативы в области устойчивого развития.

Холодильник полон добра и его содержимое становится лучше с каждым днем. Сегодня, вероятно, был установлен рекорд по выбору и общей стоимости всего содержимого: в холодильник попала целая куча тортов, которых хватило бы на целую вечеринку! На глаз общая розничная цена содержимого холодильника может составлять 400-500 евро.

На странице холодильника в Facebook написано: «Мм... какой сладкий вторник! Найдите в холодильнике свой любимый торт и угостите семью или навестите друга, которого давно не видели. Спасибо за заботу и спасение продуктов от попадания в мусорное ведро!»