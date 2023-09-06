ФОТО ⟩ В 58 километрах от Таллинна был замечен неопознанный летающий объект: что это было?

База подводных лодок, построенная на острове Хара во время оккупации, была частью советского военно-морского полигона № 1 в бухте Хара, где располагались исследовательская станция гидроакустики и центр размагничивания - все морское дно было усеяно датчиками, антеннами и кабелями. На материке за процессами наблюдала целый военный городок.

К концу советской эпохи здесь побывало около 500 военных кораблей, занимавшихся разведкой.

«Я бы также исключил вертолет, самолет и беспилотник»

Сегодня в гавани подводных лодок Хара вновь забурлила жизнь. В настоящее время здесь функционируют порт для яхт, музей и ресторан. Но таинственные объекты никогда не мешали людям посещать этот бывший полигон.

Фотография, присланная изданию Nelli Teataja, была сделана в четверг, 24 августа, в 13:12. «Я как раз фотографировал возрожденную гавань Хара для своего друга из Австралии», - говорит Мярт, который сам скорее скептически относится к НЛО. Друг сразу же сказал: «О, на снимке НЛО в форме tic-tac». Я решил разобраться, и вот, пожалуйста, в правом верхнем углу появился странный летящий сгусток. Я также проверил объектив своего телефона, но он был чистым. Я бы также исключил вертолет и самолет, поскольку все было тихо и спокойно. Я не знаю, что это такое! Пусть эксперты разбираются. Похоже на кальмара или лягушку, но остается вопрос, откуда они там взялись?»

Ничего нельзя исключить

Корреспондент Nelli Teataja связался с несколькими людьми, интересующимися НЛО, которые любезно высказали свое мнение. И, как и следовало ожидать, в данном случае нельзя исключать ни одну из версий: это может быть искусственный неопознанный объект, но может быть и какой-нибудь спутник, пролетавший в момент съемки. По мнению одного из экспертов, он напоминает летающий объект, похожий на кальмара, заснятый на видео в Колорадо-Спрингс.

Что такое НЛО tic-tac?

НЛО tic-tac - это неофициальный термин, используемый для описания загадочного объекта, замеченного в 2004 году пилотами ВМС США. Объект имел овальную форму и двигался очень быстро и маневренно. У него не было видно ни крыльев, ни двигателей, ни выступающих частей. Термин «Тик-Так» возник из-за сходства с популярными конфетами tic-tac, а «НЛО» означает «неопознанный летающий объект». Подробности этого события заинтересовали общественность и специалистов по НЛО и были использованы в качестве аргумента в пользу гипотезы о посещении Земли технологически развитыми цивилизациями с других планет.