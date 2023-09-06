Супермодель Линда Евангелиста призналась, что с 2018 года у нее дважды диагностировали рак

58-летняя Евангелиста впервые рассказала об этом в интервью WSJ, приуроченном к выходу книги Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel в сентябре, пишет RUS TVNET.

По словам Линды, впервые врачи поставили ей такой диагноз в декабре 2018 года во время плановой маммографии. «Я хотела оставить все позади и не иметь с этим дел, я выбрала двустороннюю мастэктомию. Я думала, что все в порядке и я готова к жизни. Рак молочной железы меня не убьет», - призналась она.

В июле 2022 года Евангелиста почувствовала уплотнение в груди и сразу же обратилась к онкологу. После магнитно-резонансной томографии у бывшей модели заподозрили рак молочной железы.

«Я просто перешла в режим, который был мне знаком - просто делай что нужно и пройди через это. Это то, что я и сделала». Сейчас врачи делают хорошие прогнозы насчет ее здоровья, но все же есть риск, что рак вернется.

Линда говорит, что ее будущее неопределенно, что делает драгоценным каждый день. «Я знаю, что стою одной ногой в могиле, но настроение праздничное, - сказала она The Wall Street Journal, - я так рада, что живу, все остальное - лишь бонус».

По словам Евангелисты, она держала в тайне происходившее с ней, но сейчас пришло время открыто рассказать об этом опыте.

Напомним, Линда Евангелиста к 2017 году перестала появляться на публике и почти не выкладывала свои фото в Instagram, где у нее были сотни тысяч подписчиков. В прессе все чаще попадались снимки папарацци. Журналисты отмечали изменения в фигуре звезды. В сентябре 2021 года Линда призналась, что ее внешность изменилась из-за неудачной косметической процедуры - криолиполиза. Его применяют для уменьшения локальных жировых отложений под действием низких температур. Модель рассказывала, что прошла курс на аппарате CoolSculpting от американской компании Zeltiq. Процедура вызвала осложнения - парадоксальную жировую гиперплазию, при которой жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

«Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей», - говорила Евангелиста в сентябре 2021 года.