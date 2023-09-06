«Невозможно было оттуда выехать. Я просто целый день ходил и искал лазейку», - говорит диджей Алари Теэде, описывая ситуацию, сложившуюся в пустыне Невада, где сильный ливень помешал проведению многодневного музыкального фестиваля Burning Man. Возлюбленная Алари, визажист Анни, добавила: «Грязь была такой густой, что невозможно было даже ходить», пишет Elu24.

Ежегодно в пустыню Невада съезжаются десятки тысяч людей на грандиозный американский музыкальный фестиваль Burning Man. В этом году все закончилось несколько иначе: недельный фестиваль, начавшийся 27 августа, был испорчен сильным ливнем, в результате которого территория мероприятия стала очень грязной. Ситуация была настолько плачевной, что в пятницу вечером организаторы перекрыли близлежащие дороги и закрыли временный аэропорт, сообщает Sky News.