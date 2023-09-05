Вт, 5.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ Недалеко от Таллинна четверо неизвестных мужчин пытались заманить молодую эстонку к себе в фургон

Анналийза Кёсс
Facebook Twitter
Comments 1
Машина на дороге в темное время суток. Снимок иллюстративный.
Машина на дороге в темное время суток. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

«В фургоне было четверо темнокожих мужчин, которые пригласили ее в машину и предложили подвезти», - рассказывает жительница волости Кохила. По словам сотрудника полиции Лаури Реэдика, они занимаются этим делом. «В настоящее время мы собираем дополнительную информацию, чтобы установить автомобиль и личности людей, находившихся в нем», пишет Elu24.

«Когда дочь сошла с поезда, время было около десяти вечера. Она пошла в сторону дома, как вдруг рядом с ней остановился белый микроавтобус с затонированными окнами и наклейкой черепа и орла на сдвижной двери. В фургоне было четверо темнокожих мужчин, которые пригласили ее в машину и предложили подвезти», - рассказала жительница волости Кохила Майе (имя изменено, известно редакции) о пугающем инциденте в социальных сетях в понедельник вечером.

По словам эстонки, ее дочь, к счастью, находилась недалеко от дома и быстро вышла на дорогу к дому. «Я пошла ее встречать, и, к счастью, микроавтобус поехал дальше. Если кто-то увидит этот фургон, пожалуйста, сообщите мне и будьте сами осторожны», - пишет она, желая, чтобы ни с кем ничего подобного не произошло.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх