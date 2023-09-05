БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ Недалеко от Таллинна четверо неизвестных мужчин пытались заманить молодую эстонку к себе в фургон

«Когда дочь сошла с поезда, время было около десяти вечера. Она пошла в сторону дома, как вдруг рядом с ней остановился белый микроавтобус с затонированными окнами и наклейкой черепа и орла на сдвижной двери. В фургоне было четверо темнокожих мужчин, которые пригласили ее в машину и предложили подвезти», - рассказала жительница волости Кохила Майе (имя изменено, известно редакции) о пугающем инциденте в социальных сетях в понедельник вечером.