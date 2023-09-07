Студента TalTech ждал неприятный сюрприз в начале учебного года: как такое могло произойти?

Даниил - студент Таллиннского технического университета и учится на платном месте, поэтому он знал, что в определенный момент ему должно на почту прийти письмо-уведомление об оплате за обучение.

«Счет за учебу обычно приходит во второй половине сентября, а оплачивают его в октябре», - говорит студент, который днем 28 августа получил странное письмо на личную почту. «Здравствуйте! Ваш счет за учебу в университете не был оплачен. Информация во вложении! В целях безопасности архив зашифрован паролем», - цитирует его Даниил.

Так как до этого молодой студент учился на бюджете, а с нового учебного года его перевели на платное обучение, он точно не знал, как должно выглядеть письмо об оплате, поэтому и не сразу заметил неладное.

К письму был прикреплен документ - скорее всего, этот файл должен был представлять собой сам счет, но Даниил не смог его открыть, потому что телефон не поддерживал этот формат. «Компьютера рядом не было, поэтому я решил, что открою его позже. Но через какое-то время такое же сообщение мне пришло в WhatsApp, а там еще подпись внизу: "помощник административного руководителя ректора". Это меня и насторожило больше всего, чтобы такой человек мне писал на WhatsApp...» - вспоминает он.