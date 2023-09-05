ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Актера Кирилла Кяро заметили в Нарве: что он там делал?

Буквально сегодня в распоряжении редакции Limon.ee оказалось фото нарвского диджея Maxim Diesel, который поймал Кяро в одном из нарвских отелей.

«Нарва - удивительный город! Здесь можно встретиться с разными творческими людьми и посидеть, пообщаться за чашечкой кофе. Сегодня это был Кирилл Кяро. Как выяснилось в беседе, у Кирилла в Нарве жил дедушка, поэтому он часто бывал здесь раньше. Очень приятный человек, общительный!» - поделился своими эмоциями от общения с актером Maxim Diesel.

В комментариях под публикацией кто-то написал, что совсем недавно видел актера в одном из таллиннских кинотеатров. Еще комментаторы не поверили, что фото настоящее, и пошутили: «Это музей восковых фигур?»

Согласно доступной информации в интернете, только в 2023 году с участием Кяро вышло четыре фильма - «Соцсети», «Правда», «Талисман», «Синдром». Самым успешным для актера стал 2021 год, когда с его участием вышло 11 фильмов.

Известность пришла к Кириллу Кяро в 2013 году, когда актер стал исполнителем главной роли в сериале «Нюхач». Это необычная адаптация сериалов об успешных сыщиках с необычными способностями. Однако актер всегда привлекал множество завороженных женских взглядов. Девушек всегда завораживала невероятная харизма молодого человека. Также невозможно оторваться от его взгляда и улыбки.