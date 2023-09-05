ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Актера Кирилла Кяро заметили в Нарве: что он там делал?

Популярный российский актер Кирилл Кяро (48), родившийся в Таллинне, частенько приезжает на родину, и поклонники спешат тут же проследить за ним или сделать совместное фото. На сей раз звезду, главного «нюхача» Европы, встретили в Нарве.
Буквально сегодня в распоряжении редакции Limon.ee оказалось фото нарвского диджея Maxim Diesel, который поймал Кяро в одном из нарвских отелей.
«Нарва - удивительный город! Здесь можно встретиться с разными творческими людьми и посидеть, пообщаться за чашечкой кофе. Сегодня это был Кирилл Кяро. Как выяснилось в беседе, у Кирилла в Нарве жил дедушка, поэтому он часто бывал здесь раньше. Очень приятный человек, общительный!» - поделился своими эмоциями от общения с актером Maxim Diesel.
В комментариях под публикацией кто-то написал, что совсем недавно видел актера в одном из таллиннских кинотеатров. Еще комментаторы не поверили, что фото настоящее, и пошутили: «Это музей восковых фигур?»
Согласно доступной информации в интернете, только в 2023 году с участием Кяро вышло четыре фильма - «Соцсети», «Правда», «Талисман», «Синдром». Самым успешным для актера стал 2021 год, когда с его участием вышло 11 фильмов.
Известность пришла к Кириллу Кяро в 2013 году, когда актер стал исполнителем главной роли в сериале «Нюхач». Это необычная адаптация сериалов об успешных сыщиках с необычными способностями. Однако актер всегда привлекал множество завороженных женских взглядов. Девушек всегда завораживала невероятная харизма молодого человека. Также невозможно оторваться от его взгляда и улыбки.
Быстроразвивающаяся актерская карьера никогда не мешала артисту налаживать свою личную жизнь. Кирилл правильно распределял время и силы. Он сумел найти вторую половинку, ей стала актриса Юлия Дузь.
Познакомились молодые люди в тот период, когда Кирилл вернулся из Москвы в Таллинн. Роман развивался стремительно, потому очень быстро они стали жить вместе. Позже возлюбленные решились переехать в Москву. Первоначально Юлия хотела перебраться в Америку или Ирландию.
В прошлый раз об эстонских каникулах Кирилла Кяро мы писали в 2021 году, тогда актер выставил у себя на странице в Instagram галерею из Эстонии.
Судя по всему, эстонские каникулы Кирилла Кяро в этот раз длились как минимум с начала августа, потому что первый пост из Эстонии был сделан 6 августа, он показал свою дочь на новой детской площадке в Ласнамяэ - в парке Тондираба, и подписал снимок: «Принцесса». Поклонников после этого снимка волновал только один вопрос: «А где же счастливая мать?»