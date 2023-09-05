ФОТО ⟩ Легендарный американский актер перенес операцию в Латвии

В рижском театре «Дайлес» прошла пресс-конференция с участием легендарного американского актера Джона Малковича, пишет RUS TVNET.
Также в пресс-конференции принял участие режиссер и художественный руководитель театра Виестур Кайришс.
Как сообщило издание Kas Jauns, оказывается, голливудская звезда не брезгует латвийской системой здравоохранения. Стало известно, что Малкович недавно перенес в Латвии операцию на глазу.
Галерея: Пресс-конференция в театре «Дайлес» с участием Джона Малковича
Сейчас Малкович готовится к премьере спектакля «Леопольдштадт» по пьесе Тома Стоппарда в рижском театре «Дайлес».
Как уже сообщалось, ранее Малкович в интервью журналу IR поделился своими мыслями о латвийской столице.
На вопрос, нравится ли ему Рига, Малкович ответил: «Очень. Хорошего размера город, в котором приятно жить. Таких городов мало. Мне нравится гулять по Риге, смотреть на нее, и для меня это очень важно».
В городе говорят, что Малкович обедает в Lauvas nams напротив театра «Дайлес», но актер утверждает, что никогда там не был. Однако, по его мнению, в Риге есть и другие «отличные кафе и рестораны». Еще ему очень нравится Центральный рынок.