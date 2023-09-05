Женщина продала дочь, чтобы сбежать с возлюбленным и начать новую жизнь

Жуткая история случилась в индийском штате Бихар - женщина решилась избавиться от дочери, чтобы быть с возлюбленным. Как рассказывает портал News9Live, жительница города Музаффарпур потеряла мужа пару лет назад, но вскоре встретила другого мужчину, с которым удалось построить романтические отношения. Тот, судя по всему, ответил ей взаимностью, только с одним «но» - дочь и сына от первого брака он воспитывать не намерен, пишет Супер.