ФОТО ⟩ Инопланетяне?! Жительницу Нымме привлекло необычное явление в небе

«Когда мы купались в карьере Мяннику, то увидели в небе такое явление. Кто-нибудь еще это видел?» - написала Эрика в понедельник в группе Nõmmekad в Facebook. «Это можно было наблюдать с 17.50 до 18.01», - написала она. Такое же явление было замечено в небе около школы Ярвеотса в Вяйке-Ыйсмяэ. Так что же это?