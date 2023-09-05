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ФОТО ⟩ Инопланетяне?! Жительницу Нымме привлекло необычное явление в небе

Трийн Роос
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Фото: Thea Karin

Эрика, живущая в таллиннском районе Нымме, в понедельник пошла купаться на карьер Мяннику. Взглянув на небо, она увидела нечто удивительное. «Мы увидели в небе такое красочное явление», - рассказывает она, делясь фотографиями в социальных сетях. «Инопланетяне, без сомнения», - остроумно предлагает Сийм в комментариях.

«Когда мы купались в карьере Мяннику, то увидели в небе такое явление. Кто-нибудь еще это видел?» - написала Эрика в понедельник в группе Nõmmekad в Facebook. «Это можно было наблюдать с 17.50 до 18.01», - написала она. Такое же явление было замечено в небе около школы Ярвеотса в Вяйке-Ыйсмяэ. Так что же это?

Гало.
Гало. Фото: Erakogu
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