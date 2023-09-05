В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Финские парламентарии объявили бойкот Pepsi

1 сентября 2023 года стало известно о том, что корпорация PepsiCo внесена в список международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в России и платить значительные налоги в ее бюджет.

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и другие.

По показателю чистой прибыли эта компания является четвертой по размеру в отрасли напитков и пищевых продуктов в РФ. В первый год полномасштабного вторжения чистая прибыль выросла на 333% до 525 миллионов долларов, по сравнению с 2021 годом. Налогов в бюджет РФ было уплачено более чем на 115 миллионов долларов (или 8,29 млрд руб.).

В марте 2022 года PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в России. Однако уже в августе 2022 года производство напитков 7UP и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. А в марте 2023 года напиток Pepsi начали выпускать под брендами Evervess и «Любимый».