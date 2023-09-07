ВСЕХ ЗАКРУЖИТ МЕДЛЯК ⟩ Limon.ee приглашает на большой концерт ST1M в Таллинне!

ST1M - один из ведущих рэп-исполнителей с европейским мышлением, автор десятка хитов, неоднократный победитель рэп-баттлов и обладатель хип-хоп наград. Исключительно собственным талантом ST1M пробил себе дорогу из андеграунда в высшую лигу рэп-движения. Боец-одиночка, без продюсера и чужой поддержки, он заставил говорить о себе весь русский хип-хоп.

Сегодня у ST1M высокий рейтинг по стримингу его треков. Яркий пример музыканта нового поколения, популярность которого сложилась благодаря интернету.

Он поет о главных ценностях: дружбе, вере в себя, смелости и желании жить. Его треки звучат в блокбастерах «Мы из Будущего-2», «Овечка Долли...», «Новогодний беспредел», «Бой с тенью-3», в сериалах «Карпов», «Пятницкий», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь», «Учителя», «Улица» и многих других.

За пультом мероприятия - DJ Max Mihaljoff & DJ JONVS.

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