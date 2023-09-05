Что происходит? Журналисты уличили Каю Каллас во лжи

На странице Каи Каллас в LinkedIn указано, что она была партнером юридической фирмы Luiga Mody Hääl Borenius с 2008 по 2011 год. Однако в своем профиле на LinkedIn Кая Лейгер (раньше она носила эту фамилию), утверждает, что является партнером юридической фирмы с 2006 года по настоящее время.

Фото: Kuvatõmmis Kaja Leigeri (Kallas) Linkedlni profiilist

Партнер в юридической фирме означает, говоря простым языком, что она является акционером фирмы и получает в ней долю собственности. Юристы хорошо зарабатывают, и именно на этот факт нацелила свою речь Кая Каллас, когда ее спросили, откуда у нее такие огромные сбережения.

Я открыла коммерческий регистр и несколькими щелчками мыши выяснила, что упомянутая юридическая фирма, в которой Каллас якобы была партнером, уже ликвидирована, а ее юристы создали новую фирму Cobalti.

Список партнеров фирмы Luiga Mody Hääl Borenius в этом реестре привлекает внимание.

Хотя Каллас утверждает на своей странице, что она является партнером этой юридической фирмы, в коммерческом регистре она официально не значится в качестве акционера. И даже если г-жа Каллас действительно работала в юридической фирме, которую она рекламирует в своем профиле, она, очевидно, была простым наемным работником, а не акционером.

Фото: Kuvatõmmis äriregistrist.

Изучив годовую отчетность этой незарегистрированной юридической фирмы за время работы в ней Каллас, можно только догадываться, сколько она могла заработать.