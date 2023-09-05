Что происходит? Журналисты уличили Каю Каллас во лжи

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала компании своего мужа Арво Халлика кредит в размере более 350 000 евро, выдачу которого она до сих пор объясняла по-разному. По одной из версий деньги были использованы для строительства их совместного дома, а по другой - для инвестиций компании мужа. Куда именно ушли деньги, пока точно не ясно. Однако она упоминала, что накопила сбережения еще во время работы юристом.
На странице Каи Каллас в LinkedIn указано, что она была партнером юридической фирмы Luiga Mody Hääl Borenius с 2008 по 2011 год. Однако в своем профиле на LinkedIn Кая Лейгер (раньше она носила эту фамилию), утверждает, что является партнером юридической фирмы с 2006 года по настоящее время.
Партнер в юридической фирме означает, говоря простым языком, что она является акционером фирмы и получает в ней долю собственности. Юристы хорошо зарабатывают, и именно на этот факт нацелила свою речь Кая Каллас, когда ее спросили, откуда у нее такие огромные сбережения.
Я открыла коммерческий регистр и несколькими щелчками мыши выяснила, что упомянутая юридическая фирма, в которой Каллас якобы была партнером, уже ликвидирована, а ее юристы создали новую фирму Cobalti.
Список партнеров фирмы Luiga Mody Hääl Borenius в этом реестре привлекает внимание.
Хотя Каллас утверждает на своей странице, что она является партнером этой юридической фирмы, в коммерческом регистре она официально не значится в качестве акционера. И даже если г-жа Каллас действительно работала в юридической фирме, которую она рекламирует в своем профиле, она, очевидно, была простым наемным работником, а не акционером.
Изучив годовую отчетность этой незарегистрированной юридической фирмы за время работы в ней Каллас, можно только догадываться, сколько она могла заработать.
Например, в 2008 году оборот фирмы составил около 66 миллионов крон, что в пересчете на сегодняшнюю валюту составляет около 4,2 миллионов евро. В то время как расходы на заработную плату для всей фирмы составили 1,2 миллиона евро, операционная прибыль партнеров по этой же фирме составила 1,35 миллиона евро.
Когда впоследствии дивиденды были распределены между владельцами, Кая Каллас, согласно доступным документам, среди акционеров не значилась.
Сумма денег, которую Каллас одолжила своему мужу (350 000 евро), на самом деле достаточно велика, а это значит, что при переводе такой суммы банк обязан сразу же интересоваться конечными бенефициарами и целями.
Поэтому даже если Кая Каллас конфиденциально перевела деньги компании своего мужа, банк обязательно заинтересуется этим переводом... если, конечно, она не передала их своему мужу наличными.
По сути, у Каллас еще есть шанс опровергнуть все подозрения.
Впрочем, если Каллас не хочет раскрывать точные денежные потоки, премьер-министру все равно следует объяснить, откуда взялись 350 000 евро.
Однако остается ряд вопросов: на что были потрачены деньги, когда она узнала о российском бизнесе своего мужа и зачем вообще нужно было одалживать мужу 350 000 евро, когда его российский бизнес процветал. Мартти Лемендик, бизнес-партнер мужа Каллас, со своим состоянием в 80 миллионов евро занял 65-е место в списке богатейших жителей Эстонии по версии Äripäev.
И все же я не могу понять, почему Лемендик (который купается в деньгах и владеет 50 процентами акций Stark Logistics) не дал своему бизнес-партнеру кредит сам, а Халлик вынужден был просить его у жены.
Кроме того, говорят, что заемные деньги не должны использоваться для инвестиций, а рисковать на бирже не рекомендуется.
Кая Каллас может легко достать свою налоговую декларацию и объяснить общественности происхождение своих денег.
Премьер-министр также могла бы объяснить, почему на своей странице в LinkedIn она указала, что является партнером юридической фирмы, в то время как в торговом реестре она таковой не значится.
Работая юристом, Кая Каллас носила имя такое же, но другую фамилию - Лейгер - и владела компанией Leiger Consultations, оборот которой составлял 200 000 крон, или чуть более 12 000 евро.