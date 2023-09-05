ФОТО ⟩ Незрячая певица из Латвии стала чемпионкой на конкурсе в Голливуде

«Я выступила в номинациях »Вокал« и »Инструментальное исполнение«, - рассказала Марта изданию. - И я очень благодарна такой возможности выступить на заметном мероприятии, потому что свое будущее я связываю с музыкой». Также девушка призналась, что на чемпионате ей дали несколько ценных советов - например, о том, чтобы в будущем собрать свою группу.

Как в своем Facebook написала продюсер Галина Полторак, которая является национальным директором чемпионата от Латвии и собирает и сопровождает команду в Голливуд,

Марта попала в полуфинал конкурса, завоевала несколько медалей и звание чемпиона в своей возрастной группе.

«Я учусь игре на фортепиано и в будущем думаю стать эстрадной исполнительницей. Наверное, я тяготею к жанру поп-музыки. И одним из примеров на мировой эстраде для меня является замечательная певица Бейонсе, песни которой среди прочего я сейчас пела в Америке», - говорит Марта.

Сейчас певица и пианистка учится в музыкальной школе имени Павла Юрьяна в Риге. Несмотря на отсутствие зрения, Марта учится наравне с остальными воспитанниками - чтобы девушка могла социализироваться, ее родители используют все последние научные достижения. Кажется, это дает свои плоды.

Видео: Марта Корнелиус исполняет песню We Are The World

​Латвия - постоянный участник чемпионата исполнительских видов искусств. В 2018 году трио ударников Brāļi Grīnbergi прошли в финал конкурса и стали чемпионами. Того же в 2019 году достиг гитарист Петерис Паулицанс, а в 2020-м - скрипач Анкит Трипатхи.