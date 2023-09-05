Украинского музыканта Сергея Бабкина и группу 5'Nizza поймали на сотрудничестве с россиянами за границей

Группа 5'Nizza и Сергей Бабкин во время организации благотворительных выступлений пользуются услугами промоутера Somewhere Show, который ведет соцсети на русском языке и в основном продает билеты на выступление россиян, правда, тех, которые гастролируют с антивоенной позицией.

К слову, предстоящий концерт певца в Праге тоже представлен на этой платформе. Те, кто хотел купить билеты на выступление Бабкина, они должны были оплатить их через сайт Ticketscloud. Однако этот билетный оператор был основан в РФ и активно сотрудничает с другими российскими компаниями. После скандала желающие пойти на концерт Бабкина будут теперь оплачивать билеты через другой сайт GoOut.

Концертный директор Сергея Бабкина и группы 5'Nizza Снежана прокомментировала, как так получилось, что россияне помогают им организовывать выступления за границей. Бабкина отметила, что билетный оператор, через который продаются билеты на их концерты, зарегистрирован в Великобритании, однако имеет представительство в РФ.