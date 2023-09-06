Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 сентября: кого ждут потрясения?

Близнецы

День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Успехи ваши будут весьма скромными, а некоторые желания останутся неисполненными, зато удастся избежать ошибок, исправление которых отняло бы много времени. Неплохой день с точки зрения общения и новых знакомств, ваше обаяние не останется незамеченным.

В романтических отношениях первоочередная ваша задача – не повторять своих старых ошибок. Корректируйте свое поведение, не оставляйте без внимания пожелания любимого человека: толика гибкости и щедрая доля неподдельной заботы избавят вас от обид и недоразумений. Воздержитесь от критических замечаний в адрес друзей и родственников.

Рак

День довольно сложный и столь же неоднозначный. Раки сегодня не только особенно чувствительны, но и необыкновенно подозрительны, что и порождает многочисленные недоразумения. Не пытайтесь читать между строк или искать тайный смысл любых высказываний – некоторые вещи действительно настолько просты, как кажется на первый взгляд.

Сохранение гармонии в личной жизни – одна из самых сложных задач, стоящих сегодня перед вами. Складывается ситуация, подчеркивающая не самые лучшие качества вашего любимого человека. Однако не спешите с суждениями: стоящие идеи посетят вас после того, как воцарится хотя бы относительное спокойствие.

Лев