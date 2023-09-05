Жители Эстонии, устроившие автогонки во время прямой трансляции в TikTok, должны явиться в полицию

В социальной сети TikTok была опубликована запись прямой трансляции того, как два пользователя - ColaQueen и Martin P - гоняются друг за другом на своих автомобилях в темноте.

«Вот твой последний шанс проехать! Киска!» - говорят они друг другу, снимая гонку на видео. При этом скорость местами превышает 120 км/ч. «Go-go! ! Если надо, я тебя с дороги столкну! Не становись передо мной!» - подзадоривают друг друга участники бешеной гонки.

«Ära tule ette!» Фото: Kuvatõmmis TikTokist @koobelrobert

На видеоролике видно, что некоторые зрители прямой трансляции даже подбадривают друг друга: «Cola, давай уже!», «Не сдавайся!».

Видео, размещенное на TikTok, вызвало множество комментариев. «Вершина дебилизма! Надеюсь, настанет день, когда после таких гонок у людей будут отбирать права», - сетуют авторы видео. «Верх высокомерия», - добавляет Оскар Сювари, наиболее известный по реалити-шоу «Дом на пляже».

Пресс-секретарь полиции Анника Максимов сообщила, что конкретный видеоролик еще не поступил в полицию. «В случае крупных нарушений ПДД, размещенных в социальных сетях, если нам удастся установить личность нарушителя, мы обязательно пригласим его хотя бы на серьезную беседу», - сказала Максимова.

За пользователем ColaQueen стоит Ирма Воольма. На ее TikTok-канале также размещено видео, на котором автомобили разгоняются и несутся на огромной скорости. На данный момент ролик набрал более 55 тысяч просмотров.

«Это правда, что это мой аккаунт ColaQueen», - сказала она редакции, но пояснить подоплеку ролика отказалась. «Я не хочу комментировать».