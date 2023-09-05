Почти год без королевы: Борис Джонсон рассказал, каким был его последний разговор с Елизаветой II

Экс-премьер-министр рассказал, что аудиенции у королевы были одновременно учебой и исповедью, с добавлением небольшого количества бесплатной психотерапии. Королева Елизавета была известна своей чопорностью и корректностью, но она также не чуралась хороших шуток.

Вот что пишет Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail.

«Странно, как часто я думаю о королеве, хотя прошел уже год со дня ее смерти. Дело не в том, что наш покойный монарх оказался незаменимым. Напротив, новый король проделывает выдающуюся работу. И все же я обнаруживаю, что почти каждый день мои мысли возвращаются к разговорам, которые мне посчастливилось вести с Елизаветой II. Это происходит, когда я нахожусь в саду или бессмысленно смотрю в окно.

Именно из-за ее человечности и сочувствия я, как премьер-министр, чувствовал, что могу по-настоящему открыться ей, рассказать ей абсолютно все. Однажды я сказал ей, что мне приснился кошмар, что я опоздал к ней и герцогу на аудиенцию. "Вы были голым?" - спросила неожиданно она», - пишет Борис Джонсон.

Вспомнил Джонсон и о своем последнем разговоре с королевой в сентябре 2022 года в замке Балморал.

«Наш последний разговор, в тот день, когда я перестал быть премьер-министром, состоялся всего за пару дней до ее смерти. Летом прошлого года она знала, что ее здоровье ухудшается, но она была полна решимости выполнять свою работу в качестве монарха, продержаться до тех пор, пока не выполнит важнейшую функцию - проводов своего 14-го премьер-министра (меня) и встретить 15-го», - вспоминает Джонсон.