ОНА НАРИСОВАЛА ТРЕВОГУ ⟩ В Таллинне открылась необычная выставка-антидепрессант

В понедельник, 4 сентября, в столичной Галерее дизайна и архитектуры открылась выставка арт-терапевта Марии Шульман под названием «Слишком много». Специалист уверена, что небольшой стресс можно просто-напросто зарисовать, взяв в руки, например, цветные карандаши.
Картины арт-терапевта в игровой и простой форме говорят на серьезные темы душевного здоровья и психологии. Выставка передает подход специалиста, работающего с людьми языком образов, а приурочена она ко всемирному дню профилактики суицида - 10 сентября.
Арт-терапевт Мария Шульман общается со зрителем с помощью эмоций и метафор, используя жизнеутверждающие и свежие цвета. Смотришь на эти яркие картины - и действительно, на душе становится спокойнее, они как будто убаюкивают.
«В жизни, увы, бывает слишком много стресса, травматического опыта, болезненных воспоминаний. Когда всего этого становится слишком много, психика человека начинает страдать, и это нормальная реакция организма на какой-то перегруз - объясняет Мария Шульман. - С помощью этой выставки я хочу показать, что люди, у которых есть проблемы с душевным здоровьем, они среди нас, и они такие же, как мы, просто в какой то момент у них стало слишком много того, с чем они не справляются».
Глядя на картины арт-терапевта, зритель встречается со знакомым опытом, что позволяет сблизить людей и усилить осознанность и принятие. Так, например, смотришь на картину «Хаос в голове» и понимаешь, что это знакомые ощущения. Ну разве кто-либо из нас не испытывал замешательство, когда мыслей в голове слишком много и они перепутались? Ощущение, будто висишь в воздухе, а почва уходит из-под ног, и ты не понимаешь, куда двигаться дальше и двигаться ли вообще. В голове роятся разные мысли - критичные, беспокойные, повторяющиеся. Когда разрываешься между многочисленными обязанностями и нехваткой ресурсов, чувствуешь себя маленьким и беспомощным. Пропадает ощущение реальности происходящего. Когда не справляешься со своими эмоциями.
Цикл работ Марии Шульман показывает проблемы в голове и то, как с ними справиться. Впрочем, арт-терапевт считает, что небольшой стресс каждый из нас может самостоятельно зарисовать. «Большие размашистые движения, что-то экспрессивное разрядит негативные эмоции. Также стресс можно прокричать и пропеть, - говорит Мария. - Можно, напротив, использовать технику заземления - здесь помогает спокойное рисование, включите фоном приятную музыку. Это здорово расслабляет».
Арт-терапевт отмечает, что если человеку кажется, что он самостоятельно со своим стрессом не справляется - стоит не тянуть, а своевременно обращаться к специалисту. Если вы просто хотите получить положительные эмоции, загляните на выставку «Слишком много» в таллиннскую Галерею дизайна и архитектуры! Продлится она до 16 сентября, вход свободный.