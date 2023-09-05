ОНА НАРИСОВАЛА ТРЕВОГУ ⟩ В Таллинне открылась необычная выставка-антидепрессант

Картины арт-терапевта в игровой и простой форме говорят на серьезные темы душевного здоровья и психологии. Выставка передает подход специалиста, работающего с людьми языком образов, а приурочена она ко всемирному дню профилактики суицида - 10 сентября.

Арт-терапевт Мария Шульман общается со зрителем с помощью эмоций и метафор, используя жизнеутверждающие и свежие цвета. Смотришь на эти яркие картины - и действительно, на душе становится спокойнее, они как будто убаюкивают.

«В жизни, увы, бывает слишком много стресса, травматического опыта, болезненных воспоминаний. Когда всего этого становится слишком много, психика человека начинает страдать, и это нормальная реакция организма на какой-то перегруз - объясняет Мария Шульман. - С помощью этой выставки я хочу показать, что люди, у которых есть проблемы с душевным здоровьем, они среди нас, и они такие же, как мы, просто в какой то момент у них стало слишком много того, с чем они не справляются».