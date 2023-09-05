Жена эстонской звезды «Евровидения» рассказала, почему носит обручальное кольцо на левой руке

«Это символ того, что жизнь будет полна богатства и добра, что хлеб всегда будет на столе», - объясняет музыкант Стефан Айрапетян, рассказывая в передаче Ringvaade о обрядах, которые были выполнены на его свадебном торжестве. Среди прочего его жена Виктория раскрыла причину, по которой она не носит обручальное кольцо на левой руке.
Полторы недели назад состоялась долгожданная свадьба Стефана и Виктории Айрапетян. По признанию молодоженов, больше всего они боялись плохой погоды, но волновались только перед самой церемонией, сам праздник прошел без сучка и задоринки.
На большом свадебном торжестве присутствовало 80 человек. При планировании праздника молодожены учитывали и традиции, чтобы обогатить его как эстонской, так и армянской культурой. «Моя бабушка, которую я пригласил на свадьбу в Эстонию из Армении, привезла тарелки и лавовые ракушки, которые были очень красиво украшены», - рассказывает Стефан.
«По традиции мать невесты кладет ракушки на плечи молодоженов в знак того, что их жизнь будет полна богатства и добра, что хлеб всегда будет на столе. Затем она кормит их медом, чтобы жизнь всегда была сладкой. А потом разбиваются тарелки, чтобы жизнь была полна счастья», - пояснил свадебные ритуалы Стефан. Молодожены не стали есть лаваш. По признанию Виктории, он был слишком красив, чтобы его есть.
Виктория после замужества взяла себе фамилию мужа. Теперь она Виктория Айрапетян.
По эстонской традиции на свадьбе раздавали свадебные медали и кричали «Горько!». Пара также думала бросить девичью фамилию Виктории в воду, но поскольку она единственная дочь в семье, решили этого не делать.
Виктория также рассказала, почему она носит обручальное кольцо на правой руке, а не на левой, как это принято. «Она левша, а я правша, но, как говорят, кольцо должно быть ближе к сердцу», - объясняет Стефан. «Мы решили, что неважно, на какую руку надевать кольцо, - говорит Виктория. - Зато таким образом кольца можно надевать, держась за руки». Кстати, именно маленькая дочь Стефана и Виктории - Майя принесла им кольца в день свадьбы. Конечно же, с помощью своей бабушки - матери Виктории.
Виктория очень довольна своей новой фамилией. Пара также в восторге от удачно проведенного свадебного торжества. Смотрите милый видеоотчет о знаменательном дне!
Виктория и Стефан познакомились во время круиза на пароме в 2018 году. «Я решила взять год отпуска после окончания учебного заведения, чтобы просто отдохнуть от учебы и попутешествовать. Я отправилась на круизном лайнере из Таллинна в Стокгольм, чтобы повеселиться и потанцевать, а в шоу-программу обычно входят не только танцоры, но и певцы, и именно Стефан в тот вечер пел для нас. Так мы и познакомились. Судно называлось "Виктория"», - рассказывала она СМИ.
В декабре 2022 года у Стефана и Виктории родилась дочь, которую назвали Майей. Еще во время беременности певец сделал предложение руки и сердца будущей матери своего ребенка. Само торжество было решено отложить на конец лета.