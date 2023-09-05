Жена эстонской звезды «Евровидения» рассказала, почему носит обручальное кольцо на левой руке

Полторы недели назад состоялась долгожданная свадьба Стефана и Виктории Айрапетян. По признанию молодоженов, больше всего они боялись плохой погоды, но волновались только перед самой церемонией, сам праздник прошел без сучка и задоринки.

На большом свадебном торжестве присутствовало 80 человек. При планировании праздника молодожены учитывали и традиции, чтобы обогатить его как эстонской, так и армянской культурой. «Моя бабушка, которую я пригласил на свадьбу в Эстонию из Армении, привезла тарелки и лавовые ракушки, которые были очень красиво украшены», - рассказывает Стефан.

«По традиции мать невесты кладет ракушки на плечи молодоженов в знак того, что их жизнь будет полна богатства и добра, что хлеб всегда будет на столе. Затем она кормит их медом, чтобы жизнь всегда была сладкой. А потом разбиваются тарелки, чтобы жизнь была полна счастья», - пояснил свадебные ритуалы Стефан. Молодожены не стали есть лаваш. По признанию Виктории, он был слишком красив, чтобы его есть.

Виктория после замужества взяла себе фамилию мужа. Теперь она Виктория Айрапетян.

По эстонской традиции на свадьбе раздавали свадебные медали и кричали «Горько!». Пара также думала бросить девичью фамилию Виктории в воду, но поскольку она единственная дочь в семье, решили этого не делать.