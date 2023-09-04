Астролог Глоба предсказала одному знаку Зодиака везение и сумасшедшую удачу до конца года

Оставшиеся до конца 2023 года месяца будут невероятно счастливыми для одного из знаков Зодиака. Как рассказала астролог Тамара Глоба, Тельцы почувствуют себя победителями, у них будет получаться все, чем бы они не занимались. Это сумасшедшее везение обусловили звезды: Юпитер - планета, приносящая успех и благополучие - переходит в знак Тельца.