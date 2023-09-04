ВИДЕО ⟩ Украинский беженец хулиганит и ворует в магазинах: почему его никто не может остановить?

В редакцию Elu24 поступила информация об украинце, регулярно нарушающем общественный порядок в городе Пярну. «Охранники и сотрудники магазинов имеют с ним массу проблем, но полиция его не забирает», - пожаловалась жительница Пярну. В полиции подтвердили, что этот человек им известен.
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Согласно поступившей в редакцию Elu24 информации, в Пярну часто можно встретить молодого человека, с которым нелегко приходится охранникам и сотрудникам магазинов. «Этот человек постоянно ворует в магазинах, употребляет алкоголь и нарушает общественный порядок. Сотрудники магазинов с ним пытаются разобраться, но полиция его не забирает. Его часто можно увидеть в торговом центре Port Artur, в магазине Сoop, который находится в центре города, на автовокзале и в Rimi», - рассказала жительница Пярну. «Я никого не обвиняю, но эта история заслуживает расследования», - добавляет она.